نجاح جراحة دقيقة لشاب 18 سنة في دمياط

استقبل مستشفى دمياط العام، مريض ١٨ عام، حضر المستشفي ، إثر ادعاء حادث طريق مصاب بكسر في عظام الوجه (ZMC) وكسر في قاع محجر العين (orbital floor ).

تم عمل الإسعافات الاولية ثم حجزه بالمستشفي وإجراء الفحوصات اللازمه من اشعة وتحاليل للوصول للتشخيص السليم وتجهيزه لدخول العمليات بعد استقرار حالته الصحية.

نجح أطباء جراحه الوجه والفكين في اجراء جراحه دقيقه حيث تم رد الكسر وتثبيت بواسطه شرائح ومسامير وشبكه عينيه (orbital plate and orbital mesh)

وقد خرج المريض من العمليات بصحه جيده تحت المتابعه في قسم الجراحه بالمستشفى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور حسام الدين فوزي ، محافظ دمياط وبناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبإشراف الدكتور محمد السيد اللبان ، مدير مستشفى دمياط العام.