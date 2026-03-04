جامعة المنصورة تطلق مبادرة مجتمعية لدعم إنشاء امتداد مستشفى الطوارئ الجديد

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إطلاق مبادرة مجتمعية لدعم استكمال إنشاء وتجهيز مشروع «امتداد مستشفى الطوارئ الجديد»، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير خدماتها الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم رعاية طبية عاجلة وفق أعلى المعايير.

وأوضح أنه تم البدء في أعمال إنشاء المبنى، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية، ويسهم في تخفيف الضغط المتزايد على مستشفى الطوارئ الحالي، الذي يستقبل نحو 200 ألف حالة سنويًّا، ويُجري قرابة 15 ألف عملية جراحية لإنقاذ مرضى الحوادث والحالات الحرجة.

وأشار إلى أن مستشفى الطوارئ يقدّم خدمات الرعاية الطبية العاجلة والإسعافات الأولية للحالات الحرجة، ويخدم محافظة الدقهلية وخمس محافظات بإقليم الدلتا، مما يستدعي التوسع في الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد المترددين.

إصابة شابين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة على طريق أجا–ميت غمر بالدقهلية محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري في تسيير قوافل بيطرية محافظ الدقهلية يشدد على إزالة الإشغالات ورفع القمامة لضمان انسياب حركة المرور محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة

وأضاف أن المشروع الجديد سيضيف 220 سريرًا، ليصل إجمالي عدد الأسرة إلى 450 سريرًا، بما يعزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمة بسرعة وكفاءة.

ومن المقرر إنشاء المبنى على مساحة 1500 متر مربع، ويتكوّن من بدروم للخدمات الأساسية، ودور أرضي، وتسعة أدوار علوية متكررة، ويضم المبنى دورًا كاملًا لاستقبال الطوارئ، ودورين مخصصين لوزارة الصحة، إلى جانب أدوار مخصصة للعمليات، والعناية المركزة، والإفاقة، والمعامل، والإقامة الداخلية، والخدمات المساندة، فضلًا عن دور خاص لاستقبال مرضى مركز الكلى، ودور آخر لاستقبال طوارئ طب الأسنان.

كما يتضمن المبنى 160 سريرًا للإقامة الداخلية، و50 سريرًا للعناية المركزة، و10 غرف عمليات مجهزة بنظام الكبسولات، بالإضافة إلى بنك دم مركزي، ومعامل متكاملة، ووحدات أشعة تشمل الأشعة العادية، والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، إلى جانب شبكة غازات طبية متكاملة، ووحدة تعقيم مركزية.

ووجّه رئيس الجامعة دعوته إلى مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات، ورجال الأعمال، وكافة أفراد المجتمع، للمساهمة في إنشاء وتجهيز المبنى الجديد، دعمًا لجهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، وتسريعًا للانتهاء من المشروع لخدمة آلاف المرضى سنويًّا.

حسابات التبرع عبر بنك التعمير والإسكان:

التبرع بالجنيه المصري:

رقم الحساب: 0610000004444

IBAN: EG560038006100000610000004444

التبرع بالدولار الأمريكي:

رقم الحساب: 0610000008888

IBAN: EG570038006100000610000008888

Bank Name: Housing & Development Bank

Swift Code: HDBKEGCAXXXX

Branch: Mansoura – Code 061

وتؤكد جامعة المنصورة أن هذه المبادرة تمثل دعوة مفتوحة لكل من يرغب في الإسهام في دعم منظومة الطوارئ، بما يضمن تقديم خدمة طبية عاجلة ومتكاملة لأبناء الدقهلية ومحافظات الدلتا.