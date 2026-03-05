قبل إطلاقه بأيام.. تسريبات تقلب الموازين حول هونر Magic V6

أزاحت شركة هونر Honor، الستار عن هاتفها القابل للطي Honor Magic V6 خلال مشاركتها في معرض Mobile World Congress 2026 للأسواق العالمية، قبل أن تؤكد لاحقا موعد إطلاقه في الصين في 10 مارس.

ورغم أن النسخة العالمية حملت تحسينات لافتة، فإن الإعلان المرتقب في الصين جذب الأنظار لسبب مختلف، إذ تشير التقارير إلى حصول السوق المحلية على إصدار ببطارية أكبر.

بطارية أكبر للنسخة الصينية

تأتي النسخة العالمية من Magic V6 مزودة ببطارية سيليكون كربون بسعة 6660 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات واللاسلكي بقدرة 66 وات، لكن الإعلانات التشويقية الرسمية في الصين تكشف عن نسخة ببطارية ضخمة تبلغ 7150 مللي أمبير الساعة.

وأوضحت الشركة أن الهاتف سيعتمد الجيل الجديد من بطارية Qinghai Lake بتقنية الشفرة (Blade)، بنسبة سيليكون تتجاوز 32% وكثافة طاقة تصل إلى 985 وات في الساعة لكل لتر، ما يمنح المستخدم أكثر من 24 ساعة من الاستخدام المكثف للشاشة الكبيرة.

Honor Magic V6

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن إصدار 7150 مللي أمبير في الساعة قد يدعم شحنا سريعا بقدرة تصل إلى 120 وات، وربما يقتصر على الفئة الأعلى من الهاتف، كما تدور تكهنات حول توفير دعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية في بعض الإصدارات.



وكانت هونر قد اعتمدت استراتيجية مشابهة العام الماضي، بإطلاق نسخ متعددة من حيث سعة البطارية في الصين، مقابل إصدار عالمي ببطارية أصغر لهاتف Magic V5، ويبدو أن النهج نفسه قد يتكرر مع Magic V6.

المواصفات والمزايا التقنية

يعتمد هاتف هونر Magic V6 على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

ويعد أول هاتف قابل للطي يحصل على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار. كما يأتي بمفصل جديد من “الفولاذ فائق الصلابة” تم اختباره لتحمل ما يصل إلى 500 ألف عملية طي.

ويبلغ سمك الجهاز 8.75 ملم عند الطي و4 ملم عند فتحه، فيما يصل وزن النسخة البيضاء إلى 219 جراما.

يحتوي الهاتف على شاشة داخلية بقياس 7.95 بوصة من نوع LTPO 2.0 AMOLED، بدقة 2172 × 2352 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف من 1 إلى 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة

أما شاشة الغطاء الخارجية فتبلغ 6.52 بوصة، وتدعم معدل تحديث من 1 إلى 120 هرتز وسطوعا يصل إلى 6000 شمعة.

وتدعم الشاشتان القلم الإلكتروني، كما تضم كل منهما كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

في الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، وكاميرا بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز بنظام MagicOS 10 المبني على Android 16، مع وعد بالحصول على سبعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد.

وبين بطارية قياسية عالميا ونسخة صينية بقدرات أعلى، يبدو أن هونر تراهن بقوة على تعزيز موقعها في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة على الابتكار في هذه الفئة.