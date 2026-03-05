قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل إطلاقه بأيام.. تسريبات تقلب الموازين حول هونر Magic V6

Honor Magic V6
Honor Magic V6
شيماء عبد المنعم

أزاحت شركة هونر Honor، الستار عن هاتفها القابل للطي Honor Magic V6 خلال مشاركتها في معرض Mobile World Congress 2026 للأسواق العالمية، قبل أن تؤكد لاحقا موعد إطلاقه في الصين في 10 مارس. 

ورغم أن النسخة العالمية حملت تحسينات لافتة، فإن الإعلان المرتقب في الصين جذب الأنظار لسبب مختلف، إذ تشير التقارير إلى حصول السوق المحلية على إصدار ببطارية أكبر.

بطارية أكبر للنسخة الصينية

تأتي النسخة العالمية من Magic V6 مزودة ببطارية سيليكون كربون بسعة 6660 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات واللاسلكي بقدرة 66 وات، لكن الإعلانات التشويقية الرسمية في الصين تكشف عن نسخة ببطارية ضخمة تبلغ 7150 مللي أمبير الساعة.

وأوضحت الشركة أن الهاتف سيعتمد الجيل الجديد من بطارية Qinghai Lake بتقنية الشفرة (Blade)، بنسبة سيليكون تتجاوز 32% وكثافة طاقة تصل إلى 985 وات في الساعة لكل لتر، ما يمنح المستخدم أكثر من 24 ساعة من الاستخدام المكثف للشاشة الكبيرة.

Honor Magic V6

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن إصدار 7150 مللي أمبير في الساعة قد يدعم شحنا سريعا بقدرة تصل إلى 120 وات، وربما يقتصر على الفئة الأعلى من الهاتف، كما تدور تكهنات حول توفير دعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية في بعض الإصدارات.


وكانت هونر قد اعتمدت استراتيجية مشابهة العام الماضي، بإطلاق نسخ متعددة من حيث سعة البطارية في الصين، مقابل إصدار عالمي ببطارية أصغر لهاتف Magic V5، ويبدو أن النهج نفسه قد يتكرر مع Magic V6.

المواصفات والمزايا التقنية

يعتمد هاتف هونر Magic V6 على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

ويعد أول هاتف قابل للطي يحصل على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار. كما يأتي بمفصل جديد من “الفولاذ فائق الصلابة” تم اختباره لتحمل ما يصل إلى 500 ألف عملية طي.

ويبلغ سمك الجهاز 8.75 ملم عند الطي و4 ملم عند فتحه، فيما يصل وزن النسخة البيضاء إلى 219 جراما.

يحتوي الهاتف على شاشة داخلية بقياس 7.95 بوصة من نوع LTPO 2.0 AMOLED، بدقة 2172 × 2352 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف من 1 إلى 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة

أما شاشة الغطاء الخارجية فتبلغ 6.52 بوصة، وتدعم معدل تحديث من 1 إلى 120 هرتز وسطوعا يصل إلى 6000 شمعة.
وتدعم الشاشتان القلم الإلكتروني، كما تضم كل منهما كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

في الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، وكاميرا بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز بنظام MagicOS 10 المبني على Android 16، مع وعد بالحصول على سبعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد.

وبين بطارية قياسية عالميا ونسخة صينية بقدرات أعلى، يبدو أن هونر تراهن بقوة على تعزيز موقعها في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة على الابتكار في هذه الفئة.

هونر Honor Magic V6 مواصفات Honor Magic V6 هاتف قابل للطي هونر Magic V6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

بيروت

خبير عسكري: عدوان إسرائيلي واسع على لبنان خاصة في الجنوب وبيروت والبقاع

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني: صالح سليم أفضل رئيس للأهلي.. والجوهري وحسن شحاتة أفضل مدربي منتخب مصر

د. إسماعيل تركي

خبير علاقات دولية: المواجهة العسكرية خرجت عن أطر الشرعية الدولية وتحولت إلى حرب مفتوحة الأهداف

بالصور

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

فورمولا-1
فورمولا-1
فورمولا-1

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد