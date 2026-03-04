البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع تمويلاً أخضر بـ40 مليون يورو في رومانيا

وقع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، اليوم الأربعاء، على شراكة مع مصرف "ليبرا إنترنت" في رومانيا، لتوفير محفظة بقيمة تصل إلى 40 مليون يورو، في أول تسهيل من نوعه يقدمه البنك الأوروبي في القطاع المالي بالبلاد.

ومن شأن التمويل، وفق بيان "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، ومقره لندن، الإسهام في تمويل المشروعات الخضراء في رومانيا، مع التركيز على المباني الموفرة للطاقة ووسائل النقل المستدامة، كما ستساعد في سد فجوة التمويل لاستثمارات الطاقة المستدامة دعماً لانتقال رومانيا إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقالت رئيسة "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" في رومانيا فيكتوريا زينتشوك، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لعملية التحول الأخضر في رومانيا، مضيفة أن دعم الوصول إلى التمويل للمباني الموفرة للطاقة ووسائل النقل يساعد الأسر والشركات الرومانية على خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات والتحول نحو مزيد من الاستدامة، مؤكدة أن البنك يدعم استثمارات تعزز مرونة رومانيا وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.

وبالتوازي مع الضمان، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضاً مساعدة فنية مخصصة لبنك ليبرا والمقترضين النهائيين، لتعزيز عمليات الإقراض الأخضر.

ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستثمراً مؤسسياً رئيسياً في رومانيا، إذ استثمر حتى الآن أكثر من