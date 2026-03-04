قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع تمويلاً أخضر بـ40 مليون يورو في رومانيا

 وقع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، اليوم الأربعاء، على شراكة مع مصرف "ليبرا إنترنت" في رومانيا، لتوفير محفظة بقيمة تصل إلى 40 مليون يورو، في أول تسهيل من نوعه يقدمه البنك الأوروبي في القطاع المالي بالبلاد.

ومن شأن التمويل، وفق بيان "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، ومقره لندن، الإسهام في تمويل المشروعات الخضراء في رومانيا، مع التركيز على المباني الموفرة للطاقة ووسائل النقل المستدامة، كما ستساعد في سد فجوة التمويل لاستثمارات الطاقة المستدامة دعماً لانتقال رومانيا إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقالت رئيسة "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" في رومانيا فيكتوريا زينتشوك، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لعملية التحول الأخضر في رومانيا، مضيفة أن دعم الوصول إلى التمويل للمباني الموفرة للطاقة ووسائل النقل يساعد الأسر والشركات الرومانية على خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات والتحول نحو مزيد من الاستدامة، مؤكدة أن البنك يدعم استثمارات تعزز مرونة رومانيا وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.

وبالتوازي مع الضمان، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضاً مساعدة فنية مخصصة لبنك ليبرا والمقترضين النهائيين، لتعزيز عمليات الإقراض الأخضر.

ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستثمراً مؤسسياً رئيسياً في رومانيا، إذ استثمر حتى الآن أكثر من

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في درس التراويح بالجامع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: قيام الليل طريق تزكية النفوس وبلوغ مراتب الكمال الإيماني

ما هو الدعاء الذي يُقال قبل الفاتحة في الصلاة؟.. الدكتور أحمد عصام فرحات يجيب

خالد الجندي: بنو إسرائيل أسسوا منهج النفاق قبل ظهوره في المدينة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

