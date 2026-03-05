شركات التأمين تدفع لعملائها 61.4 مليار جنيه تعويضات خلال 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال العام 2025 بنسبة 36.9 %.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصل عليه “صدى البلد”، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 61.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 44.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو 43.9%.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 29.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقارنة 21.5 مليار جنيه بنمو 37.7% خلال نفس الفترة من العام 2024.



تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 36.2%، لتسجل 32 مليار جنيه خلال العام 2025، مقارنة 23.4 مليار جنيه خلال العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التجاري

أظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 53.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 39.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 35%، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي

ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 52%، لتسجل 7.7 مليار جنيه خلا العام 2025 مقارنة بـ 5.1 مليار جنيه في العام 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التمويلات خلال 2025

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 1.323.2 تريليون جنيه خلال 2025، مقارنة 887.7 مليار جنيه في العام السابق بنمو 49.1%.

وأظهرت المؤشرات المالية لأنشطة المالية غير المصرفية أن قيمة إصدارات الأسهم مثلت حوالي 52.8 من إجمالي التمويل الممنوح في العام 2025، لتصبح بذلك المكون الأساسي قيمة التمويل الممنوح.