أختلف مع مدرسته الإعلامية.. أمير مرتضى منصور يوضح موقفه من سيف زاهر

أكد أمير مرتضى منصور احترامه وتقديره الكبير للإعلامي سيف زاهر، مشددًا على أن ما تردد عن وجود خلاف بينهما جاء نتيجة سوء فهم وليس هجومًا أو انتقادًا شخصيًا.

الزمالك

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه خلال ظهوره في أحد البرامج الحوارية بودكاست تحدث عن منهجية عامة في العمل الإعلامي، مؤكدًا أنه لا يتردد في إعلان رأيه بصراحة في بعض المواقف أو طرق العمل التي لا يقتنع بها، على عكس مدرسة أخرى تعتمد دائمًا على المجاملات، لافتًا إلى أنه يفضّل تحمّل مسؤولية ما يقوله بشكل مباشر أمام الرأي العام.

وأضاف أمير مرتضى منصور أن سيف زاهر تواصل معه بعدما بلغه أن هناك من فسّر حديثه على أنه إساءة له، مؤكدًا أنه أوضح له تفاصيل الحلقة، خاصة أن زاهر لم يشاهدها، مشددًا على أن حديثه لم يكن يستهدفه بأي شكل، ومختتمًا بالتأكيد على أن سيف زاهر شخصية ودودة ومحترمة، ولم يقصد يومًا التقليل منه أو توجيه أي انتقاد شخصي له.