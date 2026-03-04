أمير مرتضى يحسم الجدل: أقدر سيف زاهر.. وخلافي مع المدرسة لا مع الأشخاص

نفى أمير مرتضى منصور وجود أي خلاف شخصي مع الإعلامي سيف زاهر، مؤكدًا أن ما أثير مؤخرًا لا يتجاوز كونه سوء فهم تم تضخيمه، ومشددًا على تقديره الكامل له على المستويين المهني والشخصي.

حديث عام عن منهجيات العمل

وأوضح خلال ظهوره في برنامج أسرار مع الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة النهار، أن تصريحاته السابقة جاءت في إطار حديث عام عن منهجيات العمل الإعلامي، دون توجيه انتقاد مباشر لأي شخص بعينه.

الأسلوب والرؤية المهنية

وأشار إلى أنه يعبّر عن آرائه بوضوح ويتحمّل مسؤولية كلماته أمام الجمهور، حتى لو خالفت ما وصفه بـ«مدرسة المجاملات» في الإعلام، مؤكدًا أن اختلافه يظل في الأسلوب والرؤية المهنية وليس مع الأشخاص أنفسهم.

وكشف أن سيف زاهر تواصل معه بعد أن نُقل إليه أن التصريحات تضمنت إساءة، موضحًا أنه شرح له سياق الحديث كاملًا، خاصة أنه لم يشاهد الحلقة، ليؤكد مجددًا أن كلامه لم يكن موجهًا له بأي شكل.

واختتم بالتشديد على أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام المتبادل، وأنه لم يقصد يومًا التقليل من شأنه أو مهاجمته شخصيًا.