بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بشرى

تألقت بشرى في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع بلوفر باللون الأسود و نسقت معهما كيمونو طويل جمع بين اللون الأبيض و الأسود مما منحها إطلالة متناسقة مع الأجواء الرمضانية.

تزينت بشرى ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت بشرى بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.