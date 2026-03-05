قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور
6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط ومخاوف تعطل الإمدادات

النفط
النفط
أ ش أ

 قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال تعاملات آسيا اليوم الخميس، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها السادس دون أي مؤشرات على التهدئة، ما عزز المخاوف من تعطل الإمدادات القادمة من منطقة تمثل حصة كبيرة من صادرات الخام العالمية.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم مايو بنسبة 3% لتصل إلى 83.84 دولارًا للبرميل، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5% إلى 77.29 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان العقدان قد أنهيا تعاملات امس الأربعاء دون تغيرات كبيرة بعد جلسة اتسمت بتقلبات حادة.

بدأت المواجهات يوم الجمعة الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة على إيران، ما أدى إلى موجة من الهجمات الانتقامية بالصواريخ والطائرات المسيرة في أنحاء المنطقة، وأثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية الحيوية للطاقة.

وتصاعدت التوترات بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن أغرقت الولايات المتحدة سفينة حربية إيرانية قرب سريلانكا في المياه الدولية، في خطوة عكست اتساع نطاق الصراع خارج منطقة الخليج.

كما راقبت الأسواق التطورات الدبلوماسية عن كثب بعد تقارير أشارت إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تواصلت مع واشنطن للتفاوض على إنهاء الصراع.

لكن طهران نفت تلك التقارير، ووصفتها بأنها "محض أكاذيب"، متهمة وسائل الإعلام الغربية بنشر معلومات مضللة، وهو ما بدد الآمال في تحقيق اختراق دبلوماسي قريب.

وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن أغلقت إيران فعليًا مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم، والذي تمر عبره نحو خُمس شحنات النفط العالمية.

وقد أدى الإغلاق إلى تعطيل حركة ناقلات النفط وزيادة المخاوف من احتمال تراجع صادرات الخام من دول الخليج بشكل حاد إذا استمر الصراع.

وبدأت الاضطرابات بالفعل تؤثر على المنتجين في المنطقة، حيث أظهرت تقارير أن العراق أعلن حالة القوة القاهرة على بعض صادراته النفطية مع تعرض الشحنات المارة عبر مضيق هرمز لاضطرابات شديدة.

في المقابل، جاءت بيانات المخزونات الأمريكية ذات تأثير سلبي نسبيًا على الأسعار.

فقد أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 5.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير، متجاوزة بكثير توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.2 مليون برميل، لكنها جاءت أقل بكثير من الزيادة الكبيرة البالغة 11.4 مليون برميل المسجلة في الأسبوع السابق.

ويترقب المتعاملون الآن صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الخميس، لتأكيد حجم الزيادة.

قفزت أسعار النفط تعاملات آسيا اليوم دخول الحرب في الشرق الأوسط ي مؤشرات على التهدئة صادرات الخام العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ 18 مارس قبل عيد الفطر

صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ 18 مارس قبل عيد الفطر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 في البنوك

من هي الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية؟

من هي الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية؟

بالصور

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد