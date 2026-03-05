ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط ومخاوف تعطل الإمدادات

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال تعاملات آسيا اليوم الخميس، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها السادس دون أي مؤشرات على التهدئة، ما عزز المخاوف من تعطل الإمدادات القادمة من منطقة تمثل حصة كبيرة من صادرات الخام العالمية.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم مايو بنسبة 3% لتصل إلى 83.84 دولارًا للبرميل، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5% إلى 77.29 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان العقدان قد أنهيا تعاملات امس الأربعاء دون تغيرات كبيرة بعد جلسة اتسمت بتقلبات حادة.

بدأت المواجهات يوم الجمعة الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة على إيران، ما أدى إلى موجة من الهجمات الانتقامية بالصواريخ والطائرات المسيرة في أنحاء المنطقة، وأثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية الحيوية للطاقة.

وتصاعدت التوترات بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن أغرقت الولايات المتحدة سفينة حربية إيرانية قرب سريلانكا في المياه الدولية، في خطوة عكست اتساع نطاق الصراع خارج منطقة الخليج.

كما راقبت الأسواق التطورات الدبلوماسية عن كثب بعد تقارير أشارت إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تواصلت مع واشنطن للتفاوض على إنهاء الصراع.

لكن طهران نفت تلك التقارير، ووصفتها بأنها "محض أكاذيب"، متهمة وسائل الإعلام الغربية بنشر معلومات مضللة، وهو ما بدد الآمال في تحقيق اختراق دبلوماسي قريب.

وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن أغلقت إيران فعليًا مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم، والذي تمر عبره نحو خُمس شحنات النفط العالمية.

وقد أدى الإغلاق إلى تعطيل حركة ناقلات النفط وزيادة المخاوف من احتمال تراجع صادرات الخام من دول الخليج بشكل حاد إذا استمر الصراع.

وبدأت الاضطرابات بالفعل تؤثر على المنتجين في المنطقة، حيث أظهرت تقارير أن العراق أعلن حالة القوة القاهرة على بعض صادراته النفطية مع تعرض الشحنات المارة عبر مضيق هرمز لاضطرابات شديدة.

في المقابل، جاءت بيانات المخزونات الأمريكية ذات تأثير سلبي نسبيًا على الأسعار.

فقد أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 5.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير، متجاوزة بكثير توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.2 مليون برميل، لكنها جاءت أقل بكثير من الزيادة الكبيرة البالغة 11.4 مليون برميل المسجلة في الأسبوع السابق.

ويترقب المتعاملون الآن صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الخميس، لتأكيد حجم الزيادة.