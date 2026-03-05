قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أستاذ بالأزهر: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تضيء طريق المؤمن بين الجمعتين

منار عبد العظيم

أكد الدكتور نادي عبد الله، الأستاذ بـجامعة الأزهر الشريف، أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تُعد من أعظم الأعمال التي تفتح للعبد أبواب النور والهداية.

وأشار  إلى ما ورد عن الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»، بما يعكس فضل هذه السورة المباركة في حياة المسلمين.

نور يمتد إلى يوم القيامة

وأوضح عبد الله، خلال حلقة برنامج «فالتمسوا نورًا» المذاع على قناة «الناس»، أن هذا النور لا يقتصر أثره على حياة المسلم في الدنيا، بل يمتد إلى يوم القيامة، حيث يسطع نور لقارئها من تحت قدمه إلى عنان السماء، ويغفر الله له ما بين الجمعتين، مؤكدًا أن المداومة على قراءتها تجدد الإيمان وتشرح الصدر.

دروس الدعاء والثقة في عطاء الله

وأشار إلى أن سورة الكهف تزخر بالكنوز والدروس، ومن أبرزها دعاء الفتية الذين آمنوا بربهم وطلبوا الهداية والرحمة، وهو دعاء مستجاب، موضحًا أن السورة تعلم المسلم ألا يحدد في دعائه سقفًا لما يرجوه من الله، بل يسأله الفردوس الأعلى وأعظم الدرجات، لأن عطاء الله واسع لا حدود له.

موسى والخضر.. البلاء طريق النجاة

وتطرق أستاذ جامعة الأزهر إلى قصة موسى والخضر، مبينًا أن الله يختص من يشاء بعلوم وإلهامات، وأن البلاء الصغير قد يكون سببًا للنجاة من بلاء أكبر، كما حدث في خرق السفينة، مضيفًا أن أي فقد أو منع في حياتنا قد يكون عين الرحمة والعطاء الإلهي، ليكون العوض خيرًا وأعظم مما فُقد.

الكنز المخفي وتوقيت العطاء

كما أشار إلى قصة الغلامين والكنز المخفي تحت الجدار، مؤكدًا أن السورة ترسخ الثقة المطلقة بالله، وأن ما يُمنع عن العبد من رزق أو خير قد يكون مؤجلًا لحكمة، فالله الغني بيده خزائن كل شيء، ويعطي بقدر وفي الوقت الذي يشاء.

دعوة للتدبر والعمل

واختتم الدكتور نادي عبد الله حديثه بالدعوة إلى التمعن والتدبر في معاني سورة الكهف، والوقوف على أسرارها وأنوارها، حتى تكون نورًا يهدي المسلم في دنياه، وضياءً ينير له طريقه في آخرته.

