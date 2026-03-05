خبير سياسي: الحرب دخلت مرحلة بلا سقف بعد استهداف قيادات إيران

أكد الدكتور إسماعيل ترك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المواجهة الآن خلال الحرب أصبحت مفتوحة بلا سقف وبلا خطوط حمراء، وكل فريق يحاول يكلف الطرف الأخر أكبر قدر من الخسائر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بعد استهداف قيادات إيران والمرشد الأعلي للثروة الإسلامية، تولي زمام الأمور الحرس الثوري، وهي جهة أكثر تشددا للولايات المتحدة، وأتخذت قرارات بعيدا عن الرؤية السياسية، وكانت عسكرية بحتة، بإستهداف عددا من الدول العربية والخليخ.

وتابع: “من ضمن هذه الضربات كانت فى سلطنة عمان، هذه الدولة التي بذلت جهود بحسن نية فى مسار التفاوض، وهناك توازنات إستراتيجية كبري تحاول أن تهدئ المسألة”.