محطة الهيدروجين الأخضر بطور سيناء على طاولة المحافظ.. عرض أحدث الدراسات وخطوات التنفيذ

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وفد الشركة القائمة على تنفيذ مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء، حيث اطّلع على آخر ما توصلت إليه الدراسات والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ودعم توجهات التنمية المستدامة، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فضلًا عن التعاون المثمر والمستمر بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الإنتاج الحربي.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عرض متكامل قدمه وفد شركة «رينيرجي جروب بارتنرز»، وهي التحالف القائم بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة «جرين تك إيجيبت»، بشأن تفاصيل مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء، وما تم التوصل إليه من دراسات فنية وخطوات تنفيذية تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه بإقامة المشروع على أرض محافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية وطبوغرافية متميزة يسهم في نجاح مثل هذه المشروعات الواعدة، بما يدعم جهود التنمية ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب رشاد، القائم بأعمال السكرتير العام. مصطفى عبده أحمد، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.