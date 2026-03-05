المطربة الجزائرية مريم حليم: الجرأة في اختيار الأغاني والتجارب الجديدة تعكس شغفي للفن

كشفت الفنانة الجزائرية مريم حليم عن الأغاني التي كانت تتمنى تقديمها لكنها لم تغنّها بعد، مؤكدة أن اختياراتها دائمًا ترتكز على الأغاني التي تحبها وتراها مناسبة لصوتها.

وقالت مريم حليم خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الأغاني التي أحبها عادة ما تكون أصوات أصحابها قوية ومميزة، وأحيانًا أشعر بالحسد الإيجابي تجاه الفنانين الذين قدموها بإتقان"، مشيرة إلى أغنية الشاب خالد باعتبارها نموذجًا للأغاني التي تعجبها بشدة.

وأضافت أن أغنية رايدة كانت محطة مهمة في مسيرتها، رغم شعورها بأنها مخاطرة في البداية، لكنها كانت متحمسة لتقديمها لأنها تجربة جديدة بالنسبة لها.

وأوضحت: "أي شيء يقدمه الفنان يعتبر مخاطرة في البداية، لأنه قد ينجح أو لا ينجح، لكن حماسي الأول لهذه التجربة كان كبيرًا".

وأكدت مريم حليم أن هذه المخاطر الفنية جزء طبيعي من أي مسيرة فنية، وأن الجرأة في اختيار الأغاني والتجارب الجديدة تعكس شغفها وتفانيها في العمل الفني.