قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المطربة الجزائرية مريم حليم: الجرأة في اختيار الأغاني والتجارب الجديدة تعكس شغفي للفن

مريم حليم
مريم حليم
هاني حسين

 كشفت الفنانة الجزائرية مريم حليم عن الأغاني التي كانت تتمنى تقديمها لكنها لم تغنّها بعد، مؤكدة أن اختياراتها دائمًا ترتكز على الأغاني التي تحبها وتراها مناسبة لصوتها. 

وقالت مريم حليم خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الأغاني التي أحبها عادة ما تكون أصوات أصحابها قوية ومميزة، وأحيانًا أشعر بالحسد الإيجابي تجاه الفنانين الذين قدموها بإتقان"، مشيرة إلى أغنية الشاب خالد باعتبارها نموذجًا للأغاني التي تعجبها بشدة.

 وأضافت أن أغنية رايدة كانت محطة مهمة في مسيرتها، رغم شعورها بأنها مخاطرة في البداية، لكنها كانت متحمسة لتقديمها لأنها تجربة جديدة بالنسبة لها. 

وأوضحت: "أي شيء يقدمه الفنان يعتبر مخاطرة في البداية، لأنه قد ينجح أو لا ينجح، لكن حماسي الأول لهذه التجربة كان كبيرًا". 

وأكدت مريم حليم أن هذه المخاطر الفنية جزء طبيعي من أي مسيرة فنية، وأن الجرأة في اختيار الأغاني والتجارب الجديدة تعكس شغفها وتفانيها في العمل الفني.

مريم حليم اخبار التوك شو الفن محمد موسى التمثيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

طيران الامارات

بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

حزب مستقبل وطن

"مستقبل وطن" يختتم مبادرات رمضان بـ"جبر الخواطر"

المركبات

بعقود تصل لـ10 سنوات.. كيف سيغير القانون منظومة انتظار المركبات في المدن؟

الرئيس السيسي

النائب إسماعيل موسى: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد يقظة الدولة لحماية الاقتصاد وضبط الأسواق

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد