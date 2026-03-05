مريم حليم: بحب صوت شيرين عبد الوهاب.. وأحترم موهبتها وأسلوب غنائها

علقت الفنانة والمطربة الجزائرية مريم حليم على أصوات كبار الفنانين في الوطن العربي، مؤكدة إعجابها بصوت كل من الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطربة آمال ماهر، واصفة إياهما بأنهما "صوت مصر" وأصوات عربية مميزة تترك أثرًا كبيرًا في الوسط الفني.

وقالت مريم حليم خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "هما الاثنين أصوات عربية مميزة، لكني أميل إلى صوت شيرين عبد الوهاب وأحبه جدًا"، مشيرة إلى أن هذا الميل ليس مجرد إعجاب عابر، بل احترام كبير لموهبتها وأسلوبها الغنائي.

وأضافت الفنانة الجزائرية أن الوسط الفني مليء بالمجاملات، لكنها تؤكد أنها تحاول ممارسة المجاملات بطريقة منطقية وحدود واضحة، قائلة: "أنا كنت لا أعرف كيف أجامل في البداية، لكن الآن أفعل ذلك بحدود منطقية لا تؤثر على كرامتي".

وأكدت مريم حليم أنها تحرص على الحفاظ على عزتها وكرامتها في كل تعاملاتها، سواء على الشاشة أو خارجها، معتبرة أن احترام الذات والاحتفاظ بالمبادئ الشخصية أمر أساسي لأي فنان يسعى للنجاح المستدام في الوسط الفني.