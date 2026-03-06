3 طرق اقتصادية للتخلص من هيشان وجفاف الشعر قبل العيد

تعاني العديد من الفتيات بسبب هيشان وجفاف الشعر، ويمكن لبعض الوصفات المنزلية والطرق الطبيعية تغذية شعركِ وإصلاحه.

هذه الحلول البسيطة تُعيد الرطوبة، وتُقلل من التجعد، وتُعيد اللمعان الذي افتقدتِه.

طرق طبيعية لتقليل هيشان الشعر

- زيت جوز الهند

يُعد زيت جوز الهند من أكثر العلاجات المنزلية شيوعاً وفعالية للشعر الجاف والمجعد، فهو يتغلغل في جذع الشعرة، ويمنحها ترطيباً عميقاً ويمنع فقدان البروتين.

طريقة الاستخدام: تدفئة كمية من زيت جوز الهند ودلكيها على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل أو طوال الليل قبل غسله بشامبو لطيف

- ماسك زيت الزيتون والعسل

يعمل زيت الزيتون على ترطيب وتغذية الشعر، بينما يعمل العسل كمرطب، ويحافظ على الرطوبة.

طريقة الاستخدام : امزجي كميات متساوية من زيت الزيتون والعسل، وضعيه على الشعر الرطب، واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه

- قناع الشعر بالزبادي والعسل

يعمل الزبادي على ترطيب الشعر، بينما يحافظ العسل على ترطيبه.

طريقة الاستخدام : اخلطي نصف كوب من الزبادي العادي مع ملعقتين كبيرتين من العسل.

ضعي الخليط على الشعر المبلل واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.