ضبط 24 جوال دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبطت مديرية التموين بقنا، 24 جوال دقيق مخابز بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة قادها المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، استهدفت إحكام الرقابة على منظومة الدقيق المدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن هناك حملة مكبرة لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية البالغ عددها أكثر من 543 مخبزًا على مستوى المحافظة، والتي تنتج ما يزيد على 4 ملايين رغيف يوميًا.

وأكد القط، أن المديرية وضعت خطة مكثفة بحضور الدكتورة سحر عجاج، وكيل المديرية، ورئيس الرقابة التموينية ومديري الإدارات لشن حملات مفاجئة بالتنسيق مع مفتشي الرقابة التموينية بجميع الإدارات الفرعية.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة محاضر للمخالفين، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على أن منظومة الخبز خط أحمر، مؤكدًا على ضرورة المتابعة اليومية للمخابز البلدية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على مقدرات الدولة.