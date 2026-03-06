قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تعلن حظر وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

قال وزير الاتصالات والمعلومات في إندونيسيا، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعتزم حظر الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار والمضايقات الإلكترونية.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي ضمن سياسة شاملة لحماية الأطفال على الإنترنت، تشمل فرض رقابة أكبر على التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، وإلزام الشركات باتخاذ إجراءات تحقق من العمر قبل التسجيل.

تنمر وإدمان

إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 275 مليون نسمة، تعتبر من أكبر أسواق وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، حيث يستخدم الملايين التطبيقات بشكل يومي. وأظهرت تقارير حكومية أن نحو 40% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ما يزيد من تعرضهم لمخاطر مثل المحتوى العنيف، التنمر الإلكتروني، والإدمان الرقمي. 

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الدراسات المحلية والدولية التي أشارت إلى تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية للأطفال، بما في ذلك القلق والاكتئاب وضعف التركيز. وقد سبق لإندونيسيا فرض قيود على المحتوى غير المناسب وإعلانات الألعاب الإلكترونية للأطفال، ضمن جهود تنظيم الإنترنت وحماية المستخدمين الصغار. 

ومن المتوقع أن يطبق هذا الحظر على جميع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك، مع ضرورة إدخال بيانات دقيقة عن العمر عند التسجيل، وتفعيل آليات للتحقق الدوري من الحسابات.

حظر وسائل التواصل حظر اندونيسيا وسائل التواصل التنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك وبيراميدز

واحتكم الأمر.. الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء الزمالك وبيراميدز

أفشة ومروان عطية

مروان عطية يحتفل بعيد ميلاد أفشة.. ماذا قال؟

نادي الترسانة الرياضي

بعد إعتذار مؤمن عبدالغفار.. تشكيل جهاز نادي الترسانة الفني كاملا

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد