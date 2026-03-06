إندونيسيا تعلن حظر وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً

قال وزير الاتصالات والمعلومات في إندونيسيا، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعتزم حظر الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار والمضايقات الإلكترونية.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي ضمن سياسة شاملة لحماية الأطفال على الإنترنت، تشمل فرض رقابة أكبر على التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، وإلزام الشركات باتخاذ إجراءات تحقق من العمر قبل التسجيل.

تنمر وإدمان

إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 275 مليون نسمة، تعتبر من أكبر أسواق وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، حيث يستخدم الملايين التطبيقات بشكل يومي. وأظهرت تقارير حكومية أن نحو 40% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ما يزيد من تعرضهم لمخاطر مثل المحتوى العنيف، التنمر الإلكتروني، والإدمان الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الدراسات المحلية والدولية التي أشارت إلى تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية للأطفال، بما في ذلك القلق والاكتئاب وضعف التركيز. وقد سبق لإندونيسيا فرض قيود على المحتوى غير المناسب وإعلانات الألعاب الإلكترونية للأطفال، ضمن جهود تنظيم الإنترنت وحماية المستخدمين الصغار.

ومن المتوقع أن يطبق هذا الحظر على جميع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك، مع ضرورة إدخال بيانات دقيقة عن العمر عند التسجيل، وتفعيل آليات للتحقق الدوري من الحسابات.