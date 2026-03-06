قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كاتس: إسرائيل قررت قتـ.ل المرشد الإيراني علي خامنئي في نوفمبر

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
القسم الخارجي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل اتخذت قراراً بقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في نوفمبر الماضي، وكان من المخطط تنفيذ العملية بعد حوالي ستة أشهر. وأكد الوزير أن العملية تمت في الساعات الأولى من الحملة الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لتكون أول عملية اغتيال للزعيم الأعلى لدولة عن طريق ضربة جوية.

وأوضح كاتز في مقابلة مع قناة N12 الإسرائيلية أن الاجتماع الذي قرر فيه الهدف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم في نوفمبر، وكان موعد التنفيذ المبدئي محدداً لنهاية يونيو 2026. ولكن بسبب اندلاع احتجاجات في إيران في يناير، تقرر تقديم العملية للأمام خوفاً من استهداف إيران للأصول الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.

تصعيد واسع

وأضاف أن الهدف من العملية هو التعامل مع التهديد الوجودي الذي تمثله برامج إيران النووية وصواريخها الباليستية، وإحداث تغيير في النظام الحاكم، مشيراً إلى أن القادة الإيرانيين حتى الآن لم يظهروا أي مؤشر على التنازل عن السلطة.

تأتي هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري إقليمي واسع النطاق، إذ بدأت الحملة الجوية في الأسبوع الأول من مارس 2026، وأسفرت عن مقتل القادة الإيرانيين وإشعال حرب إقليمية شملت ردود فعل صاروخية من إيران على إسرائيل، وهجمات على حلفاء إيران في لبنان والعراق، وضربات إسرائيلية ضد حزب الله.

تداعيات محتملة

وقد أبدت إسرائيل منذ سنوات قلقها من البرنامج النووي الإيراني والمشاريع الباليستية، معتبرة أنها تهدد وجودها، بينما توضح إيران أن برامجها دفاعية. وتعد هذه العملية أول اغتيال مباشر لزعيم دولة باستخدام ضربة جوية، وهو ما يمثل تطوراً غير مسبوق في النزاعات الإقليمية بالشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن العملية أُبلغت واشنطن مسبقاً، في إطار التنسيق الأمريكي‑الإسرائيلي في السياسات العسكرية، لكنها أثارت موجة من التوترات في المنطقة، بما في ذلك في الخليج العربي ولبنان والعراق.

محللون يرون أن اغتيال خامنئي قد يغير المعادلة الإقليمية، ويؤدي إلى تصعيد المواجهات العسكرية، فضلاً عن تأثيره على أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية. كما قد يزيد من حدة الاحتجاجات الداخلية في إيران ويعيد رسم العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، وإسرائيل والدول المجاورة.

المرشد الإيراني علي خامنئي خامنئي المرشد الإيراني كاتس إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

ارشيفية

تحرير 808 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقاهرة والمحافظات

ارشيفية

ضربة جديدة لمافيا الدولار وضبط قضايا إتجار عملة بـ6 ملايين جنيه

حريق محل للملابس والادوات الرياضية بمدينة أسيوط

محافظ أسيوط : مراجعة تراخيص المحلات والمطاعم والإعلانات عقب حريق ميدان المحطة

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد