القبض على شاب ادعى تحويل أموال أجهزة مباعة لتاجر مستخدمًا للفوتوشوب



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على آخر والاستيلاء منه على أجهزة إلكترونية.



وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من محاسب بأحد محلات الأجهزة الإلكترونية مقيم بالجيزة، لتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه من خلال شراء أجهزة إلكترونية منه والتلاعب في إيصالات الدفع الخاصة بأحد تطبيقات تحويل الأموال واستلام الأجهزة دون سداد قيمتها المالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف بتلاعبه في قيمة إيصالات التحويل بواسطة تطبيقات وبرامج تعديل الصور "فوتوشوب" لإظهارها بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية وتمكنه بموجب ذلك من استلام الأجهزة والاستيلاء عليها دون الوفاء بثمنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.