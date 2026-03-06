قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بدرية طلبة:لا ترهقوا أنفسكم في اذيتي

ميرنا محمود

أثارت الفنانة بدرية طلبة الجدل برسالة غامضة شاركها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت بدرية طلبة :أنا امرأةُ يُحارب الله عنها فلا ترهقوا أنفسكم في اذيتها .

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بتغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة باشتراكها في عصابة التجارة بالأعضاء 20 ألف جنيه.

البداية عندما تقدم دفاع الفنانة بدرية طلبة ببلاغ إلى النيابة العامة ضد شخص، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته.

وأوضح في بلاغه أن المتهم اعتاد نشر مقاطع فيديو  بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلًا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.

وكشف البلاغ أن المتهم نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وفاء عامر خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنوانًا مضللًا للمقطع تحت اسم “الولد ضاع”.

بدرية طلبه اعمال بدريه طلبه اخبار بدرية طلبه

إمام الحرم خلال خطبة الجمعة

إمام الحرم خلال خطبة الجمعة: العشر الأواخر تاج رمضان وجوهره ففيها تستجاب الدعوات وتضاعف الحسنات

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

آيات الله فى بدر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

آيات الله فى بدر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

