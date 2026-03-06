بدرية طلبة:لا ترهقوا أنفسكم في اذيتي

أثارت الفنانة بدرية طلبة الجدل برسالة غامضة شاركها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت بدرية طلبة :أنا امرأةُ يُحارب الله عنها فلا ترهقوا أنفسكم في اذيتها .

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بتغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة باشتراكها في عصابة التجارة بالأعضاء 20 ألف جنيه.

البداية عندما تقدم دفاع الفنانة بدرية طلبة ببلاغ إلى النيابة العامة ضد شخص، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته.

وأوضح في بلاغه أن المتهم اعتاد نشر مقاطع فيديو بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلًا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.

وكشف البلاغ أن المتهم نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وفاء عامر خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنوانًا مضللًا للمقطع تحت اسم “الولد ضاع”.