زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

برفقة كريم محمود عبد العزيز ..رحاب الجمل تشارك جمهورها صورا من كواليس المتر سمير

ميرنا محمود

شوقت الفنانه رحاب الجمل جمهورها لمسلسلها الرمضاني “المتر سمير "عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام. 

و شاركت رحاب الجمل صوره من كواليس المتر سمير برفقة كريم محمود عبد العزيز و محمدعبدالرحمن،وعلقت كاتبة:مع المتر سمير و خالة.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل “المتر سمير” العديد من الاحداث الطريفة فى حياة سمير .

وبدأت الحلقة بنشوب خلاف طريف بين المتر سمير (كريم محمود عبد العزيز) وشقيق زوجته المحامي نادر (محمد اوتاكا) بسبب الزحام الذى يشاهده مكتب سمير المجاور له وان ابلغ العملاء بانتظاره داخل مكتب نادر الذى يخلو من العملاء تماما.

وفى مشهد اخر ، تظهر ميرفت (ناهد السباعي) وهى تستقبل شقيقها ووالدتها قدرية (سلوي خطاب) والتى تقرر ان تغادر العزومة بسبب تأخير زوج ابنتها سمير وعدم احترام معاد العزومة.

وتزداد شكوك ميرفت اتجاه سمير خاصة بعد سماع تسجيلات صوتية على هاتفه من عميلة تدعى الراقصة شاهيناز (رحاب الجمل) وتعتقد ميرفت ان هذه التسجيلات ارسلتها لسمير وانه يخونها وتقرر رفع قضية طلاق بالضرر.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

المتر سمير محمدعبدالرحمن رحاب الجمل كريم محمود عبد العزيز

