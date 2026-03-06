برفقة كريم محمود عبد العزيز ..رحاب الجمل تشارك جمهورها صورا من كواليس المتر سمير

شوقت الفنانه رحاب الجمل جمهورها لمسلسلها الرمضاني “المتر سمير "عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و شاركت رحاب الجمل صوره من كواليس المتر سمير برفقة كريم محمود عبد العزيز و محمدعبدالرحمن،وعلقت كاتبة:مع المتر سمير و خالة.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل “المتر سمير” العديد من الاحداث الطريفة فى حياة سمير .

وبدأت الحلقة بنشوب خلاف طريف بين المتر سمير (كريم محمود عبد العزيز) وشقيق زوجته المحامي نادر (محمد اوتاكا) بسبب الزحام الذى يشاهده مكتب سمير المجاور له وان ابلغ العملاء بانتظاره داخل مكتب نادر الذى يخلو من العملاء تماما.

وفى مشهد اخر ، تظهر ميرفت (ناهد السباعي) وهى تستقبل شقيقها ووالدتها قدرية (سلوي خطاب) والتى تقرر ان تغادر العزومة بسبب تأخير زوج ابنتها سمير وعدم احترام معاد العزومة.

وتزداد شكوك ميرفت اتجاه سمير خاصة بعد سماع تسجيلات صوتية على هاتفه من عميلة تدعى الراقصة شاهيناز (رحاب الجمل) وتعتقد ميرفت ان هذه التسجيلات ارسلتها لسمير وانه يخونها وتقرر رفع قضية طلاق بالضرر.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.