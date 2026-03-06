مكتبة مصر العامة تجمع الأسر في "الخيامية الترفيهية".. 3 ساعات بلا هواتف لإحياء الحوار العائلي

في لفتة إنسانية وثقافية مميزة، نظم قسم الكبار بمكتبة مصر العامة فعالية "الخيامية الترفيهية"، والتي استهدفت إعادة إحياء الأجواء الأسرية الدافئة وكسر حاجز العزلة الرقمية التي فرضتها الهواتف الذكية على الروابط العائلية.

​وقال مدحت شحاتة، رئيس قسم الكبار بالمكتبة وصاحب المبادرة، إن الهدف الأساسي من الخيمة كان "العودة بالزمن"، حيث اجتمعت الأسر لقضاء وقت ممتع لمدة 3 ساعات كاملة دون اللجوء للموبايل أو الإنترنت، بهدف تعزيز لغة الحوار والضحك المشترك بين الآباء والأبناء.

​ومن جانبها، أبدت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، ترحيباً فورياً بالفكرة، موجهةً بتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي والفني لضمان نجاح الفعاليات، مؤكدة على دور المكتبة كمنارة اجتماعية تسعى لبناء الإنسان وتوطيد العلاقات الأسرية بجانب دورها التثقيفي.

​تضمن اليوم برنامجاً حافلاً بالأنشطة التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، شملت: ​أجواء روحانية: فقرات من الإنشاد الديني والتواشيح الرمضانية التي أضفت هيبة وجمالاً على المكان، ​مرح وتفاعل: عروض "فننس" الترفيهية التي ملأت القاعة بالضحك، بالإضافة إلى مسابقات دينية وفنية وألعاب تعتمد على سرعة البديهة مثل فقرة "فيلم ولا مسلسل"، ​مفاجأة اليوم: بالرغم من شعار "بلا تكنولوجيا"، كانت فقرة نظارة الواقع الافتراضي (VR) هي الأكثر طلباً، حيث تم توظيفها بشكل جماعي ممتع أبهر الحضور.

​واختتم اليوم وسط سعادة غامرة من المستفيدين، الذين أعربوا عن امتنانهم لهذه التجربة التي جعلتهم يكتشفون متة القرب العائلي بعيداً عن الشاشات، في يوم جسد بصدق شعار "الضحكة تجمعنا".

