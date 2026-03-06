اللون الأزرق الحلقة 1.. تمهيد شيق لحكاية قوية

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “اللون الأزرق” انطلاقة قوية وتأسيس قوي لحكاية تختلف عن جميع مسلسلات موسم رمضان 2026.

فيما شهد مسلسل اللون الأزرق الحلقة 1 أيضا، تجهيز غرفة من اللون الأزرق وذلك لتناسب حالة التوحد التي يعيش فيها الطفل حمزة - علي السكري.



وشهدت الحلقة عدم تفهم حنان سليمان والدة احمد رزق جدة الطفل حمزة لحالته، حيث استقبلت حنان ابنها احمد رزق وزوجته جومانة مراد وابنهما حمزة في منزلها فور وصولهم من السفر.

وشهدت الحلقة الظهور الأول للنجمة رشا مهدي وللفنان القدير كمال أبو رية، حيث يظهر في دور خال آمنة ـ جومانة مراد، حيث استقبلها في المطار فور وصولها.



انطلاقة قوية للحلقة الأولى

جاءت الحلقة الأولى من المسلسل محملة بالكثير من التفاصيل الدرامية التي مهدت لخطوط الحكاية الرئيسية، حيث ظهرت شخصية “آمنة” التي تجسدها جومانا مراد وهي تعيش حالة من القلق والخوف على مستقبل طفلها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أسرتها.

واستعرضت الحلقة بداية عودة الأسرة إلى مصر بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الخارج، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالتحديات، أبرزها محاولة استكمال علاج الابن المصاب بطيف التوحد، وهو ما يضع الأم أمام ضغوط نفسية وإنسانية كبيرة.



وأشاد الجمهور بطريقة تقديم الأحداث في الحلقة الأولى، خاصة أنها اعتمدت على تصاعد درامي هادئ يمهد لصراعات إنسانية أعمق خلال الحلقات المقبلة.



قصة إنسانية تمس الواقع

ينتمي مسلسل «اللون الأزرق» إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ذات الطابع النفسي، حيث يناقش قضايا إنسانية معاصرة من خلال قصة أسرة تواجه تحديات صعبة.

وتدور الأحداث حول “آمنة” التي تعود إلى مصر مع زوجها “أدهم” وابنهما “حمزة” بعد انتهاء عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتجد الأسرة نفسها أمام واقع جديد يتطلب التكيف معه سريعًا.