قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللون الأزرق الحلقة 1.. تمهيد شيق لحكاية قوية

جومانا مراد
جومانا مراد
قسم الفن

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “اللون الأزرق” انطلاقة قوية وتأسيس قوي لحكاية تختلف عن جميع مسلسلات موسم رمضان 2026.

فيما شهد مسلسل اللون الأزرق الحلقة 1 أيضا، تجهيز غرفة من اللون الأزرق وذلك لتناسب حالة التوحد التي يعيش فيها الطفل حمزة - علي السكري.

وشهدت الحلقة عدم تفهم حنان سليمان والدة احمد رزق جدة الطفل حمزة لحالته، حيث استقبلت حنان ابنها احمد رزق وزوجته جومانة مراد وابنهما حمزة في منزلها فور وصولهم من السفر.

وشهدت الحلقة الظهور الأول للنجمة رشا مهدي وللفنان القدير كمال أبو رية، حيث يظهر في دور خال آمنة ـ جومانة مراد، حيث استقبلها في المطار فور وصولها.

انطلاقة قوية للحلقة الأولى
جاءت الحلقة الأولى من المسلسل محملة بالكثير من التفاصيل الدرامية التي مهدت لخطوط الحكاية الرئيسية، حيث ظهرت شخصية “آمنة” التي تجسدها جومانا مراد وهي تعيش حالة من القلق والخوف على مستقبل طفلها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أسرتها.

واستعرضت الحلقة بداية عودة الأسرة إلى مصر بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الخارج، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالتحديات، أبرزها محاولة استكمال علاج الابن المصاب بطيف التوحد، وهو ما يضع الأم أمام ضغوط نفسية وإنسانية كبيرة.

وأشاد الجمهور بطريقة تقديم الأحداث في الحلقة الأولى، خاصة أنها اعتمدت على تصاعد درامي هادئ يمهد لصراعات إنسانية أعمق خلال الحلقات المقبلة.
 

قصة إنسانية تمس الواقع

ينتمي مسلسل «اللون الأزرق» إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ذات الطابع النفسي، حيث يناقش قضايا إنسانية معاصرة من خلال قصة أسرة تواجه تحديات صعبة.

وتدور الأحداث حول “آمنة” التي تعود إلى مصر مع زوجها “أدهم” وابنهما “حمزة” بعد انتهاء عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتجد الأسرة نفسها أمام واقع جديد يتطلب التكيف معه سريعًا.

اللون الأزرق مسلسل اللون الأزرق جومانا مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الدعاء

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر: شهر رمضان مدرسة لبناء الإنسان ومدخل للنصر والتقوى

خطيب الجامع الأزهر: شهر رمضان مدرسة لبناء الإنسان ومدخل للنصر والتقوى

إمام مسجد الحسين يوضح دروس وعبر من نصر الله في غزوة بدر

إمام مسجد الحسين يوضح الدروس والعبر من نصر الله في غزوة بدر

إمام الحرم خلال خطبة الجمعة

إمام الحرم خلال خطبة الجمعة: العشر الأواخر تاج رمضان وجوهره ففيها تستجاب الدعوات وتضاعف الحسنات

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد