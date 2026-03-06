قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
أخبار البلد

تأجيل عمومية الصحفيين لـ 20 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني

عمومية الصحفيين
عمومية الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الجمعة «6 مارس 2026م» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى «20 مارس الحالي» لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم «76» لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين، وفي حالة عدم الانعقاد تؤجل إلى يوم  الجمعة 3 أبريل 2026م. 
وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين،وعددهم «10305» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2025م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2025م، وفق المادة (34) من قانون النقابة، وكانت النقابة قد نشرت الدعوة فى جريدتي "الأهرام"، و"الأخبار" طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامى لعام 2025م، وكذا تقرير مجلس النقابة،
كما تستقبل النقابة اقتراحات الزملاء وتعديلاتهم المقترحة على لائحة القيد، وميثاق الشرف الصحفي، وذلك عبر إيميل النقابة أو تسليمها رسميًا بمجمع الخدمات في الدور الأول.

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

أسعار الذهب الآن في مصر

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

