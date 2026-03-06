قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب عبد العال: مصر تحافظ على استقرار الحركة السياحية ونترقب حركة الحجوزات

إيهاب عبدالعال
إيهاب عبدالعال
محمد الاسكندرانى

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن فعاليات بورصة برلين ITB Berlin 2026 المقامة بالعاصمة الألمانية برلين تشهد تنظيمًا احترافيًا متميزًا يعكس مكانة المعرض كأحد أهم الأحداث العالمية في صناعة السياحة.

حركة السياحة الوافدة إلى مصر 

وأوضح عبد العال، أن الدورة الحالية من المعرض تأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة، وهو ما انعكس على أجواء النقاشات المهنية بين منظمي الرحلات وشركاء صناعة السياحة داخل المعرض.

وقال عبد العال، إنه حتى الآن لا توجد تأثيرات قوية على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى أن برامج الموسم الشتوي مستمرة بمعدلات جيدة رغم إلغاء بعض الرحلات بسبب ظروف الطيران.

وأضاف أن ما يلاحظه المتابع لحركة السوق داخل المعرض هو وجود حالة من الترقب الحذر لدى بعض منظمي الرحلات عند النظر إلى حجوزات الفترات المقبلة، في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا تراكبًا بين حجوزات نهاية الموسم الشتوي القائم والاستعدادات المبكرة لحجوزات الموسم السياحي المقبل، وهو ما يدفع بعض الشركات الدولية إلى التريث قليلًا في تثبيت برامجها المستقبلية لحين اتضاح الصورة بشكل أكبر.

وأوضح عبد العال، أن هذه الحالة تعد طبيعية في صناعة السياحة العالمية عند حدوث متغيرات إقليمية، مؤكدًا أن المؤشرات حتى الآن ما تزال إيجابية بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

وفي السياق ذاته، أكد أن الجناح المصري داخل المعرض يعد من الأجنحة المميزة هذا العام، حيث يحظى بإقبال ملحوظ من الزوار والمهنيين ومنظمي الرحلات الدوليين.

وأضاف أن الجناح المصري يقدم صورة متكاملة عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع كبير في المنتج السياحي، خاصة السياحة الثقافية التي تمثل أحد أهم عناصر الجذب للسوق الأوروبية.

واختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تظل واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة، مشدداً على أن القطاع السياحي المصري يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع مختلف المتغيرات الدولية، وهو ما يعزز من قدرتنا على الحفاظ على استقرار الحركة السياحية واستمرار ثقة شركائنا في الأسواق العالمية.

