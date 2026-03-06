محافظ الإسكندرية: الشباب الشريك الأهم في تحقيق التنمية المستدامة

أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، على استمرار دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تعزز الثقافة البيئية، مشيرًا إلى أن الشباب هم الشريك الأهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعالية بيئية وتوعوية موسعة تحت عنوان “رفاق المناخ”، بشاطئ المندرة بالتنسيق بين محافظه الإسكندرية متمثله في الإداره المركزيه للسياحه والمصايف وبين كل من ​وزارة البيئة، و​وزارة الشباب والرياضة، و​بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

شهدت الحملة مشاركة أكثر من 70 شابًا وفتاة من المتطوعين، الذين قاموا بعمليات تنظيف وتجميل شاملة لرمال شاطئ المندرة، وتأتي هذه الأنشطة كجزء من البرنامج التوعوي المنفذ بالمدينة الشبابية بأبو قير، بهدف تسليط الضوء على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنسان والبيئة البحرية فالحفاظ على المظهر الحضاري للإسكندرية ليس مجرد مهمة تجميلية، بل هو واجب وطني لضمان استدامة مواردنا للأجيال القادمة.

تأتي الفعالية في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على حماية البيئة وتعزيز الوعي المناخي لدى الأجيال الناشئة، وتحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.