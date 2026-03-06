قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة برج العرب التكنولوجية تعزيز التعاون

وفد جامعة برج العرب بالإسكندرية
وفد جامعة برج العرب بالإسكندرية
أحمد بسيوني

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وفدًا من جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد محافظًا للإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية خلال اللقاء حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به في إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كما شهد اللقاء تأكيدًا من الجانبين على ما تحظى به الجامعات التكنولوجية من دعم كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إيمانًا بدورها المحوري في تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل وخطط الدولة التنموية.

وناقش الجانبان البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الجامعة، وإمكانية استحداث برامج متخصصة في مجالات التكنولوجيا المعمارية وتكنولوجيا البناء، بما يدعم مشروعات التنمية العمرانية التي تشهدها المحافظة، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

كما تم بحث مدى استيعاب الجامعات التكنولوجية لخريجي التعليم الفني، وأهمية إتاحة مسارات تعليمية تطبيقية تمكنهم من استكمال دراستهم وصقل مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث.

وفي ختام اللقاء، أعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره لزيارة وفد الجامعة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التعليمية وربطها باحتياجات التنمية على أرض الإسكندرية.

الإسكندرية وفد جامعة برج العرب ايمن عطية محافظ الإسكندرية اجتماع

