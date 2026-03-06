محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة برج العرب التكنولوجية تعزيز التعاون

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وفدًا من جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد محافظًا للإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية خلال اللقاء حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به في إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كما شهد اللقاء تأكيدًا من الجانبين على ما تحظى به الجامعات التكنولوجية من دعم كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إيمانًا بدورها المحوري في تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل وخطط الدولة التنموية.

وناقش الجانبان البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الجامعة، وإمكانية استحداث برامج متخصصة في مجالات التكنولوجيا المعمارية وتكنولوجيا البناء، بما يدعم مشروعات التنمية العمرانية التي تشهدها المحافظة، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

كما تم بحث مدى استيعاب الجامعات التكنولوجية لخريجي التعليم الفني، وأهمية إتاحة مسارات تعليمية تطبيقية تمكنهم من استكمال دراستهم وصقل مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث.

وفي ختام اللقاء، أعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره لزيارة وفد الجامعة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التعليمية وربطها باحتياجات التنمية على أرض الإسكندرية.