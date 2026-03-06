قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب نفائس المخطوطات المصحفية بمكتبات فلورنسا

كتاب «نفائس المخطوطات المصحفية
كتاب «نفائس المخطوطات المصحفية
أحمد بسيوني

صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي كتاب «نفائس المخطوطات المصحفية بمكتبات فلورنسا»، من تأليف الدكتور محمود سالم الشيخ.
يضم الكتاب مجموعة نادرة من المخطوطات المصحفية التي تضمها مكتبات فلورنسا، والتي تتنوع أصولها بين مناطق متنوعة وعصور مختلفة، ويظهر ذلك جليًّا في تنوع زخارفها وتنوع الخطوط التي كُتبت بها هذه النسخ المصحفية، ونوعية الوعاء الذي كُتبت عليه، والمداد الذي كُتبت به.
وتؤكد آنا ريتا فانتوني؛ مديرة المكتبة اللورنسية السابقة، في تصديرها للكتاب، أن هذا الفهرس يمثل إسهامًا عظيمًا في معرفة هذا الفرع من النصوص ودراسته، ويوثق وجوده في مدينة فلورنسا.
وتضيف أنه على مدار العصور، دُرست المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبات فلورنسا بطريقة عشوائية، ولا تتوفر لمعظمها بيبليوغرافيا محددة، ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة المزودة بعدد كبير من الصور لكل مخطوط، إلى جانب حصر كل المخطوطات القرآنية، والدراسات الوصفية لكل مخطوط، وتضع بين أيدي الدارسين منهج بحث جديد يصف المخطوطات المصحفية في مكتبات فلورنسا بتوسع ودقة لا غنى عنهما في الدراسات المستقبلية.
يقع الكتاب في ثلاثمائة وأربعين صفحة، ويعرض -بالتفصيل- سبعة وستين مخطوطًا؛ ستة منها في المكتبة الوطنية المركزية، وتسعة في المكتبة الريكارديانية، واثنين وخمسين في المكتبة اللورنسية.
ويتضمن الكتاب مقدمة تعرض نبذة تاريخية عن المكتبات العامة الثلاث بمدينة فلورنسا، والتي تضم ما يقرب من 1900 مخطوط من المخطوطات المنسوخة بما يسمى باللغات الشرقية. 

كما يتناول الكتاب مجموعات المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبات الثلاث مع توضيح أصولها ومصادرها.
وتنتمي المخطوطات الستة المحفوظة في المكتبة الوطنية المركزية في فلورنسا إلى مجموعة المقتنيات النادرة، وهي مجموعة مستقلة من مجموعات المكتبة. وقد حرص مديرو المكتبة وأمناؤها على تنميتها بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.


أما مخطوطات المكتبة الريكارديانية فهي تأتي ضمن مجموعة المخطوطات الشرقية المحفوظة في المكتبة ويبلغ عددها سبعة وخمسين مخطوطًا، تسعة وثلاثين منها باللغة العربية.
وترجع أصول الغالبية العظمى للمصاحف المدرجة في المكتبة اللورنسية الميديشية إلى مجموعة المخطوطات الشرقية ضمن مقتنيات عائلة ميديشي، وذلك ضمن مشروع إنشاء المطبعة الميديشية التي تأسست بهدف طباعة نصوص باللغات الشرقية.


ويأخذنا «نفائس المخطوطات المصحفية بمكتبات فلورنسا» في رحلة بصرية وفنية داخل نفائس المصاحف المخطوطة. ويقدم المؤلف مع العرض المصور للمخطوطات وصفًا تفصيليًا للمخطوطات المصحفية من حيث نوع الورق والخطوط والألوان والزخارف وعلامات التقسيم والغلاف.

الإسكندرية المخطوطات المصحفية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ فلورنسا التواصل الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

فاجن جولف 9

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

ندى بسيوني

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

نيللى كريم

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد