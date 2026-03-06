الإسكندرية.. ورشة عمل بالصحة لإدارة نظم المعلومات وسلامة المرضى

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية ورشة عمل تدريبية وحوار مفتوح جمع بين إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي وإدارة سلامة المرضى فيما يخص خطة التوظيف، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية, و إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على تعزيز تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى بالمنشآت الصحية.

جاءت الورشة في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الإدارات المختلفة، وتوحيد الرؤى والجهود بما يسهم في دعم تطبيق معايير الاعتماد ورفع كفاءة منظومة العمل داخل المنشآت الصحية.

وركز اللقاء على التدريب على أفضل السبل لتفعيل "خطة التوظيف " المرتبطة بمعايير الاعتماد، بما يضمن التطبيق الأمثل لهذه المعايير داخل المؤسسات الصحية، حيث تم استعراض الآليات المقترحة لإعداد خطة متكاملة بصورة مبسطة ومنظمة.

كما تناولت الورشة الاستفادة من خبرات إدارة نظم المعلومات في تطوير آليات إعداد وتنفيذ الخطة باستخدام أدوات تنظيمية وتقنية تسهم في إنجازها بكفاءة وبأقل جهد ممكن، إلى جانب مناقشة أساسيات التنفيذ وتوحيد الإجراءات بين مختلف الجهات المعنية من خلال نقاش تفاعلي مثمر بين المشاركين.

جائت ورشة العمل بحضور الدكتورة أية الأمير مدير إدارة نظم المعلومات والدكتورة نهى الجمل مدير إدارة سلامة المرضى وأعضاء قسم نظم المعلومات بالمديرية ومنسقي سلامة المرضى بالمناطق والمستشفيات وقام بتقديم التدريب الدكتور <<محمد طنطاوي>>، نائب مدير إدارة نظم المعلومات.

وأوضح بدران أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتعزيز ثقافة التعاون المؤسسي والعمل التكاملي بين الإدارات المختلفة، بما يدعم تحقيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية.