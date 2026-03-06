المستندات والشروط المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية بجامعة العاصمة

أعلنت جامعة العاصمة شروط الحصول على دعم المصروفات الدراسية بكلياتها.

وحددت كليات الجامعة، المستندات المطلوبة من الطلاب الراغبين في الحصول على دعم المصروفات الدارسة، بجميع الفرق الدراسية بالكلية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الحصول على الدعم والفئات المستحقة من بينهم.

المستندات والشروط المطلوبة لعمل دعم المصروفات الدراسية بتربية العاصمة

أن يكون الطالب مستجد بالفرقة المقيد بها.



ألا يكون الطالب مقيمًا بالمدينة الجامعية أو متقدم للسكن بها.



إحضار بيان بمفردات المرتب او المعاش للأب والأم (بإجمالي المرتب وليس الأساسي) في حالة عمل بالحكومة أو القطاع الخاص او المعاش.



إذا كان ولي الأمر لا يعمل أو يعمل بالأعمال الحرة يجب إحضار بحث اجتماعي وذلك بخطاب من إدارة رعاية الشباب وموجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لسكن الطالب.



بحث اجتماعي بخطاب من إدارة رعاية الشباب وموجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لسكن الطالب إذا كان ولي الأمر مزارعًا.



الطلاب ذوي الأمراض المزمنة بخلاف الضغط والسكر عليهم التوجه الى إدارة رعاية الشباب للتقديم على دعم الإعانة المرضية مع تقديم تقرير طبي من مستشفى الجامعة وباقي الأوراق الدعم.



الأوراق المطلوبة للحصول على دعم المصروفات الدراسية

صور بطاقات أفراد الأسرة (بطاقة الوالد + بطاقة الأم + الأبناء الإخوة ماعدا المتزوجين منهم والقصر صور شهادات الميلاد).



عند تقديم المستندات يتم سحب استمارة بحث اجتماعي من رعاية الشباب وتملأ بمعرفة الطالب.



إذا كان والد أو والدة الطالب متوفى يجب إحضار صورة من شهادة الوفاة.



جدول تقديم المستندات للحصول على دعم المصروفات الدراسية



تقدم الأوراق وفقا للترتيب الآتي:

الفرقة الأولى تقديم أوراق الدعم يوم الخميس فقط من كل أسبوع حتى إنهاء فترة الدعم.

الفرقة الثانية تقديم أوراق الدعم يوم الاحد فقط من كل أسبوع حتى إنهاء فترة الدعم.

الفرقة الثالثة تقديم أوراق الدعم يوم الثلاثاء فقط من كل أسبوع حتى إنهاء فترة الدعم.

الفرقة الرابعة تقديم أوراق الدعم يوم الاحد فقط من كل أسبوع حتى إنهاء فترة الدعم

