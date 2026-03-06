قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
بعد ضجة الدعم الروسي لإيران.. بوتين يجري أول اتصال مع بزشكيان
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026 بسبب الحرب على إيران؟ .. اعرف الإجابة
أخبار البلد

المستندات والشروط المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية بجامعة العاصمة

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

أعلنت جامعة العاصمة شروط الحصول على دعم المصروفات الدراسية بكلياتها.

وحددت كليات الجامعة،  المستندات المطلوبة من الطلاب الراغبين في الحصول على دعم المصروفات الدارسة، بجميع الفرق الدراسية بالكلية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الحصول على الدعم والفئات المستحقة من بينهم.

المستندات والشروط المطلوبة لعمل دعم المصروفات الدراسية بتربية العاصمة
أن يكون الطالب مستجد بالفرقة المقيد بها.


ألا يكون الطالب مقيمًا بالمدينة الجامعية أو متقدم للسكن بها.


إحضار بيان بمفردات المرتب او المعاش للأب والأم (بإجمالي المرتب وليس الأساسي) في حالة عمل بالحكومة أو القطاع الخاص او المعاش.


إذا كان ولي الأمر لا يعمل أو يعمل بالأعمال الحرة يجب إحضار بحث اجتماعي وذلك بخطاب من إدارة رعاية الشباب وموجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لسكن الطالب.


بحث اجتماعي بخطاب من إدارة رعاية الشباب وموجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لسكن الطالب إذا كان ولي الأمر مزارعًا.


الطلاب ذوي الأمراض المزمنة بخلاف الضغط والسكر عليهم التوجه الى إدارة رعاية الشباب للتقديم على دعم الإعانة المرضية مع تقديم تقرير طبي من مستشفى الجامعة وباقي الأوراق الدعم.


الأوراق المطلوبة للحصول على دعم المصروفات الدراسية 
صور بطاقات أفراد الأسرة (بطاقة الوالد + بطاقة الأم + الأبناء الإخوة ماعدا المتزوجين منهم والقصر صور شهادات الميلاد).


عند تقديم المستندات يتم سحب استمارة بحث اجتماعي من رعاية الشباب وتملأ بمعرفة الطالب.


إذا كان والد أو والدة الطالب متوفى يجب إحضار صورة من شهادة الوفاة.


جدول تقديم المستندات للحصول على دعم المصروفات الدراسية 


تقدم الأوراق وفقا للترتيب الآتي:

الفرقة الأولى تقديم أوراق الدعم يوم الخميس فقط من كل أسبوع حتى إنهاء فترة الدعم.
الفرقة الثانية تقديم أوراق الدعم يوم الاحد فقط من كل أسبوع حتى إنهاء فترة الدعم.
الفرقة الثالثة تقديم أوراق الدعم يوم الثلاثاء فقط من كل أسبوع حتى إنهاء فترة الدعم.
الفرقة الرابعة تقديم أوراق الدعم يوم الاحد فقط من كل أسبوع حتى إنهاء فترة الدعم
 

جامعة العاصمة دعم المصروفات الدارسة دعم المصروفات الدراسية

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

