فرحة كبيرة في السويس.. «بركة رمضان» يقدم عمرة ومساعدات للأهالي

واصل هاشتاج بركه رمضان مع مستقبل وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور، حيث يواصل البرنامج تحقيق حضور قوي منذ بداية الموسم الرمضاني.

زيارة إنسانية لمحافظة السويس

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة زيارة فريق البرنامج إلى السويس، حيث التقى بعدد من الأهالي واستعرض مجموعة من الحالات الإنسانية المؤثرة، في أجواء مليئة بالمشاعر والفرحة بعد تحقيق أحلام عدد من البسطاء وتقديم الدعم لهم، في مشاهد إنسانية لاقت تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين.

هدايا ومساعدات للأهالي

وخلال الحلقة، قدم البرنامج مجموعة من الهدايا والمساعدات الإنسانية؛ إذ حصل حسام على عمرة له ولزوجته ووالدته إلى جانب 100 ألف جنيه، كما امتدت الفرحة إلى جيرانه، حيث حصل أحمد المصري على ثلاجة وشاشة، فيما حصلت الست منال على غسالة وعمرة.

كما شملت الهدايا الأستاذة انتصار التي حصلت على ثلاجة لجهاز ابنها واستكمال تجهيز العريس، إضافة إلى 30 ألف جنيه، فيما حصلت ابنتها على عمرة، بينما حصلت كل من نجلاء وعبير على عمرة لكل منهما إلى جانب 30 ألف جنيه مساعدة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي الذي يقدمه حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.