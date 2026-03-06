قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الاتحاد السكندري: كنا الأفضل أمام الزمالك.. ولا نستحق الخسارة
معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محمد عبدالرحمن نقيبا لمهندسي الإسماعيلية

المهندس محمد عبدالرحمن نقيبا لمهندسي الإسماعيلية
المهندس محمد عبدالرحمن نقيبا لمهندسي الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة


 
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، فوز المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن بمنصب نقيب مهندسي الإسماعيلية، عقب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات في جولة الإعادة التي أُجريت اليوم داخل مقر النقابة الفرعية، وذلك ضمن انتخابات الدورة النقابية 2026–2030.

وأسفرت نتائج الفرز عن حصول المهندس محمد عبد الرحمن على 569 صوتًا، مقابل 430 صوتًا لمنافسه الدكتور المهندس أسامة عبد العزيز، من إجمالي 1049 صوتًا أدلى بها أعضاء الجمعية العمومية، وجميعها أصوات صحيحة دون تسجيل أي أصوات باطلة.


وجرت عملية التصويت داخل مقر نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية وسط تنظيم وإجراءات إدارية وقضائية لضمان سير العملية الانتخابية بصورة منتظمة، حيث توافد عدد من المهندسين على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في قيادة النقابة خلال الدورة المقبلة.


وعقب غلق باب التصويت، باشرت اللجان المشرفة أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، قبل إعلان النتيجة النهائية التي أسفرت عن فوز المهندس محمد عبد الرحمن بمنصب نقيب مهندسي الإسماعيلية.


ومن المقرر أن يتولى النقيب الجديد مهام منصبه خلال الدورة النقابية الممتدة حتى عام 2030، وسط تطلعات أعضاء النقابة لتعزيز دورها في دعم المهنة والدفاع عن حقوق المهندسين، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لأعضائها بالمحافظة.

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية نقيب مهندسي الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تضغط على نفسك

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تضغط على نفسك
برج الجدي حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تضغط على نفسك
برج الجدي حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تضغط على نفسك

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026 .. لا تبالغ في التفكير

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد