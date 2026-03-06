محمد عبدالرحمن نقيبا لمهندسي الإسماعيلية





أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، فوز المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن بمنصب نقيب مهندسي الإسماعيلية، عقب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات في جولة الإعادة التي أُجريت اليوم داخل مقر النقابة الفرعية، وذلك ضمن انتخابات الدورة النقابية 2026–2030.

وأسفرت نتائج الفرز عن حصول المهندس محمد عبد الرحمن على 569 صوتًا، مقابل 430 صوتًا لمنافسه الدكتور المهندس أسامة عبد العزيز، من إجمالي 1049 صوتًا أدلى بها أعضاء الجمعية العمومية، وجميعها أصوات صحيحة دون تسجيل أي أصوات باطلة.



وجرت عملية التصويت داخل مقر نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية وسط تنظيم وإجراءات إدارية وقضائية لضمان سير العملية الانتخابية بصورة منتظمة، حيث توافد عدد من المهندسين على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في قيادة النقابة خلال الدورة المقبلة.



وعقب غلق باب التصويت، باشرت اللجان المشرفة أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، قبل إعلان النتيجة النهائية التي أسفرت عن فوز المهندس محمد عبد الرحمن بمنصب نقيب مهندسي الإسماعيلية.



ومن المقرر أن يتولى النقيب الجديد مهام منصبه خلال الدورة النقابية الممتدة حتى عام 2030، وسط تطلعات أعضاء النقابة لتعزيز دورها في دعم المهنة والدفاع عن حقوق المهندسين، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لأعضائها بالمحافظة.