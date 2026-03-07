طبيب ينصح بتناول نصف معلقة زيت زيتون في رمضان.. لهذا السبب

قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب، أن في شهر رمضان، يبقى الجسم صائما لساعات طويلة، لذلك فإن أول ما يدخل المعدة بعد الإفطار يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة بالأخص القلب.

أكد أستشاري القلب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن من العادات البسيطة التي قد تعود بفائدة كبيرة، إضافة زيت الزيتون إلى الطعام.

فقد أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة يوميا من زيت الزيتون يكون لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب بنحو 14٪، خاصة أمراض الشرايين التاجية والأزمات القلبية.

ويرجع ذلك إلى أن زيت الزيتون غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل الالتهابات، وتحسين مستويات الكوليسترول في الدم، إضافة إلى دعم صحة الشرايين وحماية القلب.

وينصح شريف حسين، بإدخال زيت الزيتون ضمن الوجبات في رمضان بطرق بسيطة، مثل إضافته إلى السلطة على مائدة الإفطار، أو تناوله مع الفول و الزبادي في وجبة السحور، أو وضع القليل منه على الخضروات أو الأطعمة المشوية.