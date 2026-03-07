المنافسة على قمة الدوري تشتد بعد الجولة 21.. الزمالك يتصدر والأهلي وبيراميدز يلاحقان .. وسيراميكا كليوباترا فى الصورة

اشتعلت المنافسة على صدارة الدوري الممتاز بعد أن خاض الكبار مبارياتهم فى الجولة الحادية والعشرين حيث حافظ نادي الزمالك على موقعه في القمة بينما يلاحقه بفارق ضئيل كل من الأهلي وبيراميدز في مشهد يوضح أن حسم البطولة مازال بعيداً ويعد كل لقاء في هذه المرحلة بمثابة معركة فاصلة .. فيما يحافظ سيراميكا كليوباترا على تواجده فى المربع الذهبى ومنافسات على المراكز الأولي التى تضمن اللعب فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل .

وتغلب الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة ليواصل الأبيض سلسلة نتائجه الإيجابية ويثبت جدارته في الصدارة رغم الضغوط والمنافسة المحتدمة على اللقب.

الزمالك يحافظ على الصدارة

الفوز على الاتحاد السكندري أعطى الزمالك دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول في الدور الثاني من المسابقة خاصة وأن الفريق استطاع تحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات المؤثرة.

بهذا الانتصار رفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة من 19 مباراة محافظاً على فارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي وبيراميدز ما يجعل كل لقاء قادم في غاية الأهمية للحفاظ على الصدارة.

وأظهر أداء الزمالك في الجولة 21 التنظيم التكتيكي العالي تحت قيادة الجهاز الفني حيث اعتمد الفريق على استغلال الفرص الهجومية والتحكم في منتصف الملعب مع الحفاظ على التوازن الدفاعي الذي ساهم في حسم المباراة لصالحه بهدف وحيد.

الأهلي وبيراميدز يتمسكان بفرصة اللقب

في نفس الجولة واصل النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثمين على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصل رصيده إلى 40 نقطة من 19 مباراة محافظاً على مركزه الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي فاز بنفس النتيجة أمام حرس الحدود.

هذا الانتصار جاء في توقيت مثالي للأهلي الذي يسعى لتعويض ما فاته في بعض الجولات السابقة واستعادة توازنه قبل الدخول في مباريات حاسمة في الدور الثاني حيث يعتمد الفريق على نجومه القادرين على صناعة الفارق مثل إمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه لضمان استمرار المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

أما بيراميدز فقد أكدت نتيجة فوزه على حرس الحدود أنها مازالت قادرة على التواجد بقوة في السباق على اللقب بفضل الأداء الجماعي المتوازن والتركيز العالي في المباريات الأخيرة ما يجعل المنافسة الثلاثية على الصدارة أكثر إثارة وتشويقاً.

صراع المراكز المتقدمة يتواصل

خلف الكبار يظل الصراع محتدماً بين الفرق الأخرى على المراكز المتقدمة والمؤهلة للبطولات القارية حيث يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 38 نقطة من 20 مباراة يليه المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 19 مباراة.

ويبرز التنافس على المراكز السابعة حتى العاشرة مع وجود فرق مثل سموحة والبنك الأهلي وزد والجونة التي تحاول استغلال أي تعثر للفرق الكبرى لتحسين مواقعها ما يزيد من حدة المنافسة ويجعل كل نقطة في هذا الجزء من الجدول ذات قيمة مضاعفة.

جدول ترتيب الدوري

الزمالك – 43 نقطة من 19 مباراة

بيراميدز – 40 نقطة من 19 مباراة

الأهلي – 40 نقطة من 19 مباراة

سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة من 20 مباراة

المصري البورسعيدي – 32 نقطة من 19 مباراة

وادي دجلة – 29 نقطة من 20 مباراة

سموحة – 28 نقطة من 19 مباراة

البنك الأهلي – 26 نقطة من 19 مباراة

زد – 26 نقطة من 19 مباراة

الجونة – 25 نقطة من 19 مباراة

الدور الثاني

مع قرب انتهاء الدور الأول تصبح الفرق الثلاثة المتصدرة في حالة تأهب قصوى حيث ستكون كل مباراة في الدور الثاني بمثابة اختبار مباشر للقدرة على حسم لقب الدوري.

كما أن المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية لا تقل شدة إذ يسعى كل فريق لمواصلة نتائجه الإيجابية لتثبيت موقعه أو تحسين ترتيبه قبل ختام الموسم.

ولم تغير الجولة 21 شكل الصراع على القمة لكنها أكدت أن الدوري هذا الموسم سيشهد سباقاً ساخناً حتى آخر جولة مع اعتماد الفرق على التوازن بين الهجوم والدفاع واستغلال الأخطاء القليلة للفريق المنافس.