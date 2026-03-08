قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: سوميد تنقل 50 مليون طن بترول خلال 2025 وتحقق 5 ملايين ساعة عمل آمنة

وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)
وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، وذلك بمشاركة رئيس و نواب و أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي المساهمين من مصر، ومن الدول الخليجية الشقيقة عبر الفيديو كونفرانس، إلى جانب قيادات وزارة البترول.

وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بالأداء المتميز الذي حققته الشركة خلال عام 2025، مؤكدًا أن سوميد تمثل أحد أبرز نماذج الاستثمار العربي المشترك، في ضوء ما حققته من نجاحات متواصلة على مدار عقود.

وأكد أن الشركة تُعد ركيزة أساسية في منظومة نقل وتداول البترول للدول الخليجية المساهمة، حيث يوفر خط أنابيب سوميد مسارًا استراتيجيًا وآمنًا لنقل البترول الخام من منطقة الخليج العربي إلى البحر المتوسط، بما يتيح وصول الإمدادات البترولية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بكفاءة وسرعة.

وأضاف أن الدول العربية الشقيقة المساهمة في الشركة، وهي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر إلى جانب مصر، تعمل في إطار تكاملي يدعم تداول البترول العربي ويعزز كفاءة منظومة نقله إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثلان أساسًا قويًا للتعاون والتكامل بين البلدين في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المملكة، بما تمتلكه من ثقل إقليمي ودور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية، تضطلع بدور محوري في دعم استقرار الأسواق وتعزيز أمن الإمدادات، بما يسهم في دعم أمن الطاقة بالمنطقة.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن شركة سوميد قامت بدور محوري في دعم منظومة الطاقة في مصر خلال صيف عام 2025، من خلال استقبال وتشغيل سفن التغييز بميناء الشركة بالعين السخنة، وتقديم مختلف أوجه الدعم لضمان نجاح منظومة الإمدادات، مشددًا على أهمية استمرار هذا الدعم والمتابعة المستمرة لمنظومة سفن التغييز خلال فصل الصيف المقبل.

وخلال الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لتواجد المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، كعضوين في مجلس إدارة شركة سوميد، مؤكدًا أن خبراتهما وإسهاماتهما تمثلان إضافة هامة لعمل مجلس الإدارة وتحظيان بتقدير كبير داخل الشركة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الحافظ، رئيس الشركة، أن سوميد نجحت خلال عام 2025 في نقل نحو 50 مليون طن من البترول الخام، بما يعادل 365 مليون برميل، وهو ما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي والمالي للشركة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية رغم التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

وأشار إلى نجاح الشركة في تحقيق 5 ملايين ساعة عمل آمنة، بما يعكس كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة بالشركة وحرصها على ترسيخ ثقافة العمل الآمن وتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر والحوادث. كما تلتزم الشركة بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية لحماية البيئة من خلال منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الخنيني، النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية للمبيعات وتخطيط الإمدادات، أن شركة سوميد لا يقتصر دورها على نقل البترول الخام فحسب، بل تمثل مركزًا إقليميًا متكاملًا لتداول الطاقة، وتضطلع بدور استراتيجي مهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن خط سوميد يمكّن منطقة غرب المملكة العربية السعودية من تلبية الطلب العالمي على البترول في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو ما يجعل الشركة ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة العالمية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة، التي برهنت على الأهمية الاستراتيجية للشركة.

وأكد أن الموقع المتميز الذي تتمتع به الشركة على البحر الأحمر والبحر المتوسط يجعلها محورًا استراتيجيًا لنقل البترول إلى الأسواق العالمية، لا سيما في ظل القيود الحالية على شحن البترول عبر مضيق هرمز وتعليق بعض شركات الشحن العالمية لأنشطتها، وهو ما يزيد من أهمية خط سوميد كمسار داعم لاستقرار إمدادات الطاقة، من خلال نقل وتخزين الخام من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.

وأوضح أن كميات النفط المنقولة عبر سوميد قد تضاعفت ليتم استقبالها ونقلها وإعادة تصديرها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.

ومن جانبه، أشاد  زايد المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التكرير و التسويق بشركة مبادلة القابضة للطاقة بالنتائج المتميزة لشركة سوميد خلال عام 2025 في نقل و تخزين البترول الخام و نقل و تداول المنتجات البترولية والتي بلغت إيرادتها 25% من إجمالي إيرادات الشركة لأول مرة في تاريخها و يؤكد دعم شركة مبادلة التام لإدارة الشركة في إستثماراتها و مشروعاتها المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد ممثلو المساهمين من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر في مجلس إدارة سوميد بالأداء المتميز الذي حققته الشركة، مؤكدين تقديرهم لدورها في دعم منظومة نقل وتداول البترول والطاقة في المنطقة.

البترول الغاز سوميد النفط التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

أموال روبنسون كروسو.. قراءة اقتصادية في حكاية جزيرة تكشف أسرار المال والتجارة بهيئة الكتاب

صورة ارشيفية

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق مشروع مقتطفات حرفية بالإسكندرية.. ولقاءات أدبية لتعزيز الوعي وقيم المواطنة

رسائل حاسمة من ترامب بعد استقبال جثامين 6 جنود قتلوا في حرب إيران| تفاصيل

رسائل حاسمة من ترامب بعد استقبال جثامين 6 جنود قتـ.ـلوا في حرب إيران| تفاصيل

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد