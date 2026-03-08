البترول: سوميد تنقل 50 مليون طن بترول خلال 2025 وتحقق 5 ملايين ساعة عمل آمنة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، وذلك بمشاركة رئيس و نواب و أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي المساهمين من مصر، ومن الدول الخليجية الشقيقة عبر الفيديو كونفرانس، إلى جانب قيادات وزارة البترول.

وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بالأداء المتميز الذي حققته الشركة خلال عام 2025، مؤكدًا أن سوميد تمثل أحد أبرز نماذج الاستثمار العربي المشترك، في ضوء ما حققته من نجاحات متواصلة على مدار عقود.

وأكد أن الشركة تُعد ركيزة أساسية في منظومة نقل وتداول البترول للدول الخليجية المساهمة، حيث يوفر خط أنابيب سوميد مسارًا استراتيجيًا وآمنًا لنقل البترول الخام من منطقة الخليج العربي إلى البحر المتوسط، بما يتيح وصول الإمدادات البترولية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بكفاءة وسرعة.

وأضاف أن الدول العربية الشقيقة المساهمة في الشركة، وهي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر إلى جانب مصر، تعمل في إطار تكاملي يدعم تداول البترول العربي ويعزز كفاءة منظومة نقله إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثلان أساسًا قويًا للتعاون والتكامل بين البلدين في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المملكة، بما تمتلكه من ثقل إقليمي ودور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية، تضطلع بدور محوري في دعم استقرار الأسواق وتعزيز أمن الإمدادات، بما يسهم في دعم أمن الطاقة بالمنطقة.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن شركة سوميد قامت بدور محوري في دعم منظومة الطاقة في مصر خلال صيف عام 2025، من خلال استقبال وتشغيل سفن التغييز بميناء الشركة بالعين السخنة، وتقديم مختلف أوجه الدعم لضمان نجاح منظومة الإمدادات، مشددًا على أهمية استمرار هذا الدعم والمتابعة المستمرة لمنظومة سفن التغييز خلال فصل الصيف المقبل.

وخلال الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لتواجد المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، كعضوين في مجلس إدارة شركة سوميد، مؤكدًا أن خبراتهما وإسهاماتهما تمثلان إضافة هامة لعمل مجلس الإدارة وتحظيان بتقدير كبير داخل الشركة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الحافظ، رئيس الشركة، أن سوميد نجحت خلال عام 2025 في نقل نحو 50 مليون طن من البترول الخام، بما يعادل 365 مليون برميل، وهو ما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي والمالي للشركة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية رغم التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

وأشار إلى نجاح الشركة في تحقيق 5 ملايين ساعة عمل آمنة، بما يعكس كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة بالشركة وحرصها على ترسيخ ثقافة العمل الآمن وتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر والحوادث. كما تلتزم الشركة بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية لحماية البيئة من خلال منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الخنيني، النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية للمبيعات وتخطيط الإمدادات، أن شركة سوميد لا يقتصر دورها على نقل البترول الخام فحسب، بل تمثل مركزًا إقليميًا متكاملًا لتداول الطاقة، وتضطلع بدور استراتيجي مهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن خط سوميد يمكّن منطقة غرب المملكة العربية السعودية من تلبية الطلب العالمي على البترول في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو ما يجعل الشركة ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة العالمية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة، التي برهنت على الأهمية الاستراتيجية للشركة.

وأكد أن الموقع المتميز الذي تتمتع به الشركة على البحر الأحمر والبحر المتوسط يجعلها محورًا استراتيجيًا لنقل البترول إلى الأسواق العالمية، لا سيما في ظل القيود الحالية على شحن البترول عبر مضيق هرمز وتعليق بعض شركات الشحن العالمية لأنشطتها، وهو ما يزيد من أهمية خط سوميد كمسار داعم لاستقرار إمدادات الطاقة، من خلال نقل وتخزين الخام من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.

وأوضح أن كميات النفط المنقولة عبر سوميد قد تضاعفت ليتم استقبالها ونقلها وإعادة تصديرها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.

ومن جانبه، أشاد زايد المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التكرير و التسويق بشركة مبادلة القابضة للطاقة بالنتائج المتميزة لشركة سوميد خلال عام 2025 في نقل و تخزين البترول الخام و نقل و تداول المنتجات البترولية والتي بلغت إيرادتها 25% من إجمالي إيرادات الشركة لأول مرة في تاريخها و يؤكد دعم شركة مبادلة التام لإدارة الشركة في إستثماراتها و مشروعاتها المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد ممثلو المساهمين من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر في مجلس إدارة سوميد بالأداء المتميز الذي حققته الشركة، مؤكدين تقديرهم لدورها في دعم منظومة نقل وتداول البترول والطاقة في المنطقة.