بقدرات مذهلة وسط حملات مقاطعة ChatGPT.. OpenAI تطلق نموذج GPT-5.4 إليك أهم مميزاته



بدأت OpenAI بنشر أحدث نماذجها، GPT-5.4، الذي يُعتبر الإصدار الأكثر تطورًا حتى الآن. ووفقًا لموقع NS3.AI، يتزامن هذا الإصدار مع حملة مقاطعة GPT، حيث أفاد ما يقارب 2.5 مليون مستخدم بإلغاء اشتراكاتهم أو الترويج للمقاطعة على منصات التواصل الاجتماعي.

يُحسّن نموذج GPT-5.4 قدرات الاستدلال والبرمجة والتفاعل، ويُضيف نافذة سياقية تضم مليون رمز، ويحقق نتائج قياسية أعلى بكثير مقارنةً بسابقه GPT-5.2، في مجالات مثل استخدام الحاسوب، والبحث عبر الإنترنت، ونمذجة جداول البيانات.

تحديثات GPT-5.4

الأدوات الاحترافية

من جانبه يحصل ChatGPT على ترقية أخرى، وهذه المرة ينتقل إلى GPT-5.4، بعد أيام فقط من إصداره.GPT-5.3 فوريتقول شركة OpenAI إن هذا الإصدار الجديد يجمع بين "التطورات الأخيرة في مجال الاستدلال والبرمجة وسير العمل في نموذج واحد رائد".

بعض أكبر تحديثات GPT-5.4 تأتي إلى الأدوات الاحترافية، مثل التحسينات التي تطرأ على جداول البيانات والمستندات والعروض التقديمية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولكنها تشهد أيضًا تحسينات في البحث وكيفية التفاعل مع روبوت الدردشةكما يستطيع GPT-5.4 كتابة التعليمات البرمجية لتشغيل الحواسيب، والاستجابة لأوامر الفأرة ولوحة المفاتيح بناءً على ما يتم التقاطه في لقطة الشاشة. هذا يعني أن المطورين يمكنهم الاستفادة بشكل أفضل من GPT-5.4 لبناء وكلاء يُشغّلون خدمات أخرى بتدخل بشري محدود.

بحث أعمق

على الجانب الآخر يسمح GPT-5.4 بإجراء بحث أعمق على الويب، وهو ما تقول OpenAI إنه مفيد بشكل خاص لـ "الاستفسارات المحددة للغاية، مع الحفاظ على السياق بشكل أفضل"، خاصة عند الإجابة على الأسئلة الأطول.