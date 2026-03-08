قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
تكنولوجيا وسيارات

بقدرات مذهلة وسط حملات مقاطعة ChatGPT.. OpenAI تطلق نموذج GPT-5.4 إليك أهم مميزاته

GPT-5.4
GPT-5.4
لمياء الياسين


بدأت OpenAI بنشر أحدث نماذجها، GPT-5.4، الذي يُعتبر الإصدار الأكثر تطورًا حتى الآن. ووفقًا لموقع NS3.AI، يتزامن هذا الإصدار مع حملة مقاطعة GPT، حيث أفاد ما يقارب 2.5 مليون مستخدم بإلغاء اشتراكاتهم أو الترويج للمقاطعة على منصات التواصل الاجتماعي. 

يُحسّن نموذج GPT-5.4 قدرات الاستدلال والبرمجة والتفاعل، ويُضيف نافذة سياقية تضم مليون رمز، ويحقق نتائج قياسية أعلى بكثير مقارنةً بسابقه GPT-5.2، في مجالات مثل استخدام الحاسوب، والبحث عبر الإنترنت، ونمذجة جداول البيانات.

تحديثات GPT-5.4

الأدوات الاحترافية

من جانبه يحصل ChatGPT على ترقية أخرى، وهذه المرة ينتقل إلى GPT-5.4، بعد أيام فقط من إصداره.GPT-5.3 فوريتقول شركة OpenAI إن هذا الإصدار الجديد يجمع بين "التطورات الأخيرة في مجال الاستدلال والبرمجة وسير العمل  في نموذج واحد رائد".

بعض أكبر تحديثات GPT-5.4 تأتي إلى الأدوات الاحترافية، مثل التحسينات التي تطرأ على جداول البيانات والمستندات والعروض التقديمية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولكنها تشهد أيضًا تحسينات في البحث وكيفية التفاعل مع روبوت الدردشةكما يستطيع GPT-5.4 كتابة التعليمات البرمجية لتشغيل الحواسيب، والاستجابة لأوامر الفأرة ولوحة المفاتيح بناءً على ما يتم التقاطه في لقطة الشاشة. هذا يعني أن المطورين يمكنهم الاستفادة بشكل أفضل من GPT-5.4 لبناء وكلاء يُشغّلون خدمات أخرى بتدخل بشري محدود.

 بحث أعمق 

على الجانب الآخر يسمح GPT-5.4 بإجراء بحث أعمق على الويب، وهو ما تقول OpenAI إنه مفيد بشكل خاص لـ "الاستفسارات المحددة للغاية، مع الحفاظ على السياق بشكل أفضل"، خاصة عند الإجابة على الأسئلة الأطول.

OpenAI منصات التواصل الاجتماعي GPT 52 البحث عبر الإنترنت جداول البيانات روبوت الدردشة

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

المتهمين

ضبط 3 من قائدي السيارات للسير عكس الاتجاه في الشرقية

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اختلاق مسجل خطر واقعة تواطؤ بكفر الشيخ

صورة

الداخلية تواصل إجراءات التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الشرطية

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

