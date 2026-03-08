عفاف مصطفى: خسرت 3 مسلسلات كانوا هيعملولي توازن نفسي

علّقت الفنانة عفاف مصطفى على أزمة تصدّر الأعمال الأعلى مشاهدة في موسم دراما رمضان 2026، كاشفةً عن عدم رضاها عن مشاركاتها الفنية خلال الموسم الحالي.

وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها الشخصي اكس : “ بأظهر قدامكم بسعادة مصطنعة والله، أنا غير راضيه نهائي عن أعمالي اللي عملتها في رمضان الحالي ، وراح مني ٣ مسلسلات بعد اتفاقات وشد وجذب من جانبي وأعتقد هما اللي كان ممكن يعدلوا رمانة الميزان جوايا ويعملوا عندي توازن نفسي، و اللي حصل ده بسبب سوء تخطيط في حساباتي، بحاول ابعد عني الزعل والتفكير مش عارفة".

وتابعت: "أتمني المرات الجاية أتدارك ذلك لأن عيب علي سني ومجهودي السنين السابقة، أنا بستريح لما أفضفض لكم لأني بحبكم وانتوا الونس الحقيقي في حياتي، وفي الآخر الحمد لله”.