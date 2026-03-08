وزير الدفاع الإسرائيلي: تم تصفية السكرتير العسكري لخامنئي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تصفية السكرتير العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مشيراً إلى اطلاعه على تقييم الوضع مع الجيش الإسرائيلي.

وأضاف كاتس أن الجيش "واصل ملاحقتهم جميعاً"، مؤكداً نجاح العملية.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو ، نفذ موجة واسعة من الضربات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في غرب ووسط إيران، استهدفت أكثر من 400 موقع تابع للنظام الإيراني، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ باليستية ومواقع إنتاج أسلحة.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، بوجود تقديرات بأن إيران ستكثف إطلاق النار.

وتابعت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصحة الإسرائيلية" بإجلاء 1929 مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب مع إيران.



وفي وقت سباق أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن استقبال 219 مصابًا العلاج في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة الحرب الدائرة مع إيران.

وأفادت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن من بين المصابين 10 حالات متوسطة و198 حالة طفيفة.

وذكر البيان أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الحرب يوم السبت الماضي بلغ 1274 شخصًا. من بين هؤلاء، لا يزال 96 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات أو في قسم الطوارئ، بينما تلقى الباقون العلاج وغادروا المستشفى.