إخلاء سبيل المتهم بدهس طبيية وأسرتها في المنوفية

قررت محكمة شبين الكوم إخلاء سبيل طالب جامعي تسبب في مصرع طبيبة وإصابة شقيقتها ونجلة شقيقتها وزوجها في حادث بشبين الكوم.

جاء ذلك بعد اجراء معارضة علي قرار حبسه 3 سنوات علي ذمة التحقيقات وكفالة 5000 جنيه.

وأكد مصدر أنه تم اخلاء سبيل الشاب بعد دفع الكفالة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع طبيبة وإصابة شقيقتها وزوج شقيقتها ونجلهم وذلك أثر حادث تصادم اثناء نزولهم من تاكسي بأحد شوارع شبين الكوم أطاحت بهم السيارة.

ونتج عن الحادث وفاة الطبيبة سهيلة النعماني، وإصابة شقيقتها وزوج شقيقتها وطفلتهم.

وتم القبض علي المتهم بحادث التصادم وتبين أنه طالب جامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالة الطالب للمحاكمة والتي قضت بحبسه ٣ سنوات بتهمة القتل الخطأ وكفالة.

وتم اجراء معارضة وخروج المتهم.