أخبار السيارات| لوتس إليتر إكس الهجينة تقطع 1400 كم.. نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

الإطارات في السيارات تعتبر هي نقطة الاتصال الوحيدة بين السيارة وسطح الطريق، وفي ظل تقلبات الطقس التي نشهدها هذه الأيام، تزداد أهمية التأكد من كفاءتها، إذ ان القيادة على طرق مبللة ليست مجرد تحد لمهارة السائق، بل هي اختبار حقيقي لجودة تجهيزات السيارات التقنية.

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا إنسايت موديل 2027، وتنتمي إنسايت لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إليتر إكس الهجينة، وتنتمي إليتر إكس لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .