ساوثهامبتون يفوز على فولهام ويتأهل لدور الـ 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق ساوثهامبتون الفوز على منافسه فولهام بنتيجة هدف دون رد، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب روس ستيوارت في الدقيقة 91 من زمن المباراة من ركلةجزاء.

وتأهل فريق ساوثهامبتون للدور ربع النهائي من البطولة رفقة ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وتأهل فريق ليفربول بعد فاز على ولفرهامبتون بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف ، فيما تأهل آرسنال بعد الفوز على مانسفيلد 2/1

ولحق بهم فريق تشيلسي بالفوز على ريكسهام 4/2، فيما صعد مانشستر سيتي بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد 3/1.