إيران: ددمرنا 4 ردارات متطورة من منظومة ثاد الأمريكية خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم مركز خاتم الأنبياء المركزي الإيراني العقيد إبراهيم ذو الفقاري أن قواته تمكنت من تدمير أربعة ردارات متطورة للغاية تابعة لمنظومة ثاد الأمريكية.

وأوضح أن الرادارات التي جرى استهدافها كانت منتشرة في مناطق الربة والرويس والخرج والأزرق، مشيرا إلى أنها دمرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن هذه الرادارات بعيدة المدى كانت تزود شبكة الدرع الصاروخية التابعة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمعلومات بشكل لحظي، ما يجعلها جزءا أساسيا من منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وتبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة حول الهجمات واستهداف البنى الدفاعية.