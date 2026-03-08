لجنة التعليم بالشيوخ توصي بإنشاء “نادي للذكاء الاصطناعي” بمراكز الشباب.. وأسيوط مرحلة تجريبية باقتراح ولاء هرماس

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد ، التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات لتخصيص اماكن داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتكون جزء لنادى ذكاء اصطناعي على أن نبدأ بهذه التجربة فى محافظة أسيوط وفى حال نجاحها تعمم على مستوى الجمهورية.

واستعرضت النائبة ولاء هرماس عضو اللجنة اقتراحًا برغبة مقدمًا منها لتطبيق المشروع في محافظة أسيوط كمرحلة تجريبية، بهدف دعم البراعم والشباب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير الألعاب الإلكترونية الإيجابية، وتحويل الأفكار والمواهب إلى مشروعات رقمية ناشئة قابلة للنمو والتوسع.

وقالت هرماس إن رؤية النادي تقوم على إنشاء أول منظومة متخصصة لاكتشاف المواهب، وبناء القدرات، واحتضان الأفكار الابتكارية، وتأهيلها للمنافسة محليًا ودوليًا، ليكون بمثابة حاضنة فكرية وتطبيقية تسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين القادرين على دخول أسواق العمل العالمية والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.

وأشار الاقتراح إلى أن النادي سيركز على التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، ولغات البرمجة، وتطوير الألعاب الإلكترونية الإيجابية، وتحليل البيانات، وريادة الأعمال الرقمية، والعمل الحر عبر المنصات الدولية، مع توفير قاعات تدريب ومعامل متخصصة ومساحات ابتكار للعمل الجماعي.

وأوضحت أن النادي سيقام داخل منشآت رياضية، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة بحيث يصبح الملعب ذكيًا، وترتبط الأجهزة المستخدمة فيه بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء معامل متخصصة لدعم الجانب التطبيقي والتدريبي.

وأكدت هرماس أن المشروع المقترح لا يمثل تكرارًا للمبادرات التدريبية القائمة، بل يهدف إلى إنشاء نموذج متكامل يجمع بين التدريب التكنولوجي والبيئة الابتكارية داخل مراكز الشباب.

كما أكدت أن اختيار محافظة أسيوط لإطلاق المشروع كمرحلة أولى يأتي نظرًا لما تتمتع به من طاقات شبابية واعدة، بما يسهم في اكتشاف وتنمية المواهب التكنولوجية في صعيد مصر