بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 19 رمضان
نقيب الإعلاميين: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المذيع
السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط

هاجر رزق

أكدت السلطات الإيرانية مساء اليوم الأحد أن إيران ستهاجم منشآت النفط في الشرق الأوسط إذا استمرت الولايات المتحدة وإسرائيل في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية.


و من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أن بلاده بحاجة إلى "مواصلة القتال من أجل الشعب".

وأضاف عراقجي - لبرنامج "ميت ذا برس" على قناة "إن.بي.سي.نيوز) الأمريكية - أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تقتلان أبناء شعبنا، وتقتلان الطالبات، كما تعلمون، إنهما تهاجمان المستشفيات".

قال إن إسرائيل والولايات المتحدة قد انتهكتا - بالفعل - وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لإنهاء حرب الأيام الـ 12، العام الماضي، مضيفاً: "الآن تريدون المطالبة بوقف إطلاق النار مرة أخرى؟ الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

وتابع عراقجي قائلاً: "يجب أن يكون هناك إنهاء دائم للحرب"، "ما لم نصل إلى ذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".

وعندما سُئل عراقجي عما إذا كانت إيران تتلقى دعمًا روسيًا، قال: "التعاون بين إيران وروسيا ليس بالأمر الجديد، وليس سرًا"، مضيفا : "إنهم يُساعدوننا في اتجاهات مُختلفة، وليس لديّ أي معلومات مُفصلة".

