إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط

أكدت السلطات الإيرانية مساء اليوم الأحد أن إيران ستهاجم منشآت النفط في الشرق الأوسط إذا استمرت الولايات المتحدة وإسرائيل في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية.



و من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أن بلاده بحاجة إلى "مواصلة القتال من أجل الشعب".

وأضاف عراقجي - لبرنامج "ميت ذا برس" على قناة "إن.بي.سي.نيوز) الأمريكية - أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تقتلان أبناء شعبنا، وتقتلان الطالبات، كما تعلمون، إنهما تهاجمان المستشفيات".

قال إن إسرائيل والولايات المتحدة قد انتهكتا - بالفعل - وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لإنهاء حرب الأيام الـ 12، العام الماضي، مضيفاً: "الآن تريدون المطالبة بوقف إطلاق النار مرة أخرى؟ الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

وتابع عراقجي قائلاً: "يجب أن يكون هناك إنهاء دائم للحرب"، "ما لم نصل إلى ذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".

وعندما سُئل عراقجي عما إذا كانت إيران تتلقى دعمًا روسيًا، قال: "التعاون بين إيران وروسيا ليس بالأمر الجديد، وليس سرًا"، مضيفا : "إنهم يُساعدوننا في اتجاهات مُختلفة، وليس لديّ أي معلومات مُفصلة".