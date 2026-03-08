السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران

دعا السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي إلى المشاركة في أي مواجهة محتملة مع إيران، محذرا من أن دول المنطقة قد تتعرض لهجمات أيضا.



وقال غراهام إن على الحلفاء العرب، إذا كانوا يرغبون في الحفاظ على تحالفهم مع الولايات المتحدة، أن يكونوا جزءا من المعركة ضد إيران، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعتزم خوض القتال في الشرق الأوسط بمفردها.

وأضاف السيناتور الأمريكي أنه يدعو الدول العربية الحليفة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة والرد على ما وصفه بالتهديدات الإيرانية، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التصعيد في المنطقة.