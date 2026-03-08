جمال شعبان: الله جعل في جسم الإنسان وسائل طبيعية لحمايته

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن لكل جسم بشري حفظًا ووقاية من الله، وأن الله جعل للجسم وسائل من الخارج والداخل لحمايته.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن خلايا المخ خلايا حساسة، والله وضع المخ داخل الجمجمة، وهي قفص قوي لحماية المخ.

وأشار إلى أن خلايا القلب موضوعة داخل القفص الصدري، وأن الله يحافظ عليه من خلال قفص متمدد، حتى يستطيع الإنسان أن يتنفس.

ولفت إلى أن الإنسان قد يعيش بربع المعدة، أو بجزء بسيط من الكبد، أو بجزء من الكلى، وأن الله جعل لكل شيء سببًا، ولذلك يحمي الله الإنسان حتى الوفاة.

وأشار إلى أن الشخص بعد الوفاة بأيام يتحلل الجسم، وأن البكتيريا التي كانت موجودة حول الإنسان تصبح هي الكائنات التي تجعل الجسم يتحلل.