جنوى يهزم روما في الدوري الايطالي

واصل فريق روما مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أن خسر أمام مضيفه جنوى 1-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

وتجمد رصيد روما- الذي فرَّط في فوزه في الجولة الماضية على يوفنتوس لينقاد إلى التعادل 3-3 - عند 51 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف كومو صاحب المركز الرابع.

وعلى الجانب الآخر، رفع جنوى رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم جنوى في الدقيقة 52 عن طريق جونيور مسياس من ضربة جزاء، ثم أدرك روما التعادل في الدقيقة 55 عن طريق إيفان نديكا.

وفي الدقيقة 80 سجل فيتور أوليفيرا الهدف الثاني لفريق جنوى.