لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا
بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين
دعاء الصباح 19 رمضان مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية
200 مليون استرليني.. تحقيق يكشف ممتلكات المرشد الإيراني الجديد في لندن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الاثنين 9-3-2026

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الاثنين 9-3-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيهًا للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو. 

