قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برلماني بشأن إنشاء مزلقان مؤمن على الطريق الخلفي بمركز منوف

النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حسن رضوان

تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلي وزير النقل ،بشأن : إنشاء مزلقان قانوني ومؤمَّن على الطريق الخلفي المار من شبرا باص – منشأة سلطان – مركز منوف – محافظة المنوفية، مرورًا بسنجرج وتتا من الخلف إلى مدينة منوف، نظرًا لتكرار الحوادث المرورية الجسيمة نتيجة عدم وجود مزلقان أو عامل مزلقان على طريق رئيسي حيوي

( المذكرة الإيضاحية )

نتقدم لسيادتكم بهذا الاقتراح لإنشاء مزلقان رسمي ومؤمَّن على الطريق الخلفي الذي يربط بين قرى شبرا باص ومنشأة سلطان، ويمتد مرورًا بسنجرج وتتا وصولًا إلى مدينة منوف، بمحافظة المنوفية.

حيث يُعد هذا الطريق من الطرق الرئيسية والحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، حيث يستخدمه المواطنون كمسار أساسي للتنقل اليومي، فضلًا عن كونه طريقًا بديلًا للطريق الرئيسي، ويعتمد عليه طلاب المدارس والجامعات، والعمال، والمزارعون، ووسائل النقل المختلفة.

إلا أن هذا الطريق يتقاطع مباشرة مع خط السكك الحديدية دون وجود مزلقان رسمي أو وسائل تأمين، ودون تواجد عامل مزلقان أو أي إشارات تحذيرية فعّالة، الأمر الذي أدى إلى تكرار الحوادث المرورية بصورة شبه مستمرة، وسقوط ضحايا ومصابين، فضلًا عن الخسائر المادية الجسيمة، بما يمثل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين.

وتكمن خطورة الوضع القائم في عدة اعتبارات جوهرية، من بينها الطبيعة الرئيسية للطريق، إذ إن الطريق محل الاقتراح ليس طريقًا فرعيًا أو محدود الاستخدام، بل طريق رئيسي يخدم عددًا من القرى ذات كثافة سكانية مرتفعة، ويربطها بمدينة منوف، ما يجعل استمرار التقاطع غير المؤمن مع خط السكة الحديد تهديدًا يوميًا متكررًا.

فضلاً عن غياب أي منظومة تأمين أو رقابة، حيث لا يوجد مزلقان، ولا عامل مزلقان، ولا إشارات ضوئية أو صوتية كافية، ما يجعل عبور المركبات والمشاة قائمًا على التقدير الشخصي، وهو أمر بالغ الخطورة ولا يتسق مع أبسط معايير السلامة المرورية.

بجانب تكرار الحوادث بشكل ملحوظ، إذ شهد هذا التقاطع العديد من الحوادث الناتجة عن المفاجأة بمرور القطارات أو سوء الرؤية، وهو ما يؤكد أن الخطر لم يعد افتراضيًا، بل واقعًا قائمًا ومثبتًا بالوقائع.

وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، والحد من حوادث الطرق والمزلقانات غير الشرعية، فإن استمرار هذا الوضع دون معالجة يُعد إخلالًا بواجبات السلامة العامة، ويستلزم تدخلاً عاجلاً ومنظمًا.

وبناءًا على ما سبق فأننا نقترح على وزارة النقل الأتي:

أولاً) إنشاء مزلقان رسمي وقانوني على الطريق الخلفي المار من شبرا باص – منشأة سلطان – مركز منوف.

ثانياً) تزويد المزلقان بكافة وسائل الأمان من بوابات أوتوماتيكية، وإشارات ضوئية وصوتية تحذيرية.

ثالثاً) تعيين عامل مزلقان بشكل دائم لضمان المتابعة البشرية ومنع العبور العشوائي.

رابعاً) إعادة تخطيط وتنظيم الحركة المرورية في نطاق التقاطع بما يحقق أعلى درجات الأمان.

اقتراح برغبة وزير النقل مزلقان قانوني ومؤمَّن الطريق الخلفي شبرا باص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

ترشيحاتنا

أرشيفية

علي الإدريسي: تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يضغط على الاقتصاد المصري

الرئيس الإيراني

سعيد الزغبي: اعتذار الرئيس الإيراني لدول الخليج لا يعني تغيير الاستراتيجية.. طهران تدير الصراع ولا تنهيه

جهود محافظة أسوان

برئاسة رئيس الوزراء.. محافظ أسوان يشارك فى إجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس

بالصور

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد