اقتراح برلماني بشأن إنشاء مزلقان مؤمن على الطريق الخلفي بمركز منوف

تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلي وزير النقل ،بشأن : إنشاء مزلقان قانوني ومؤمَّن على الطريق الخلفي المار من شبرا باص – منشأة سلطان – مركز منوف – محافظة المنوفية، مرورًا بسنجرج وتتا من الخلف إلى مدينة منوف، نظرًا لتكرار الحوادث المرورية الجسيمة نتيجة عدم وجود مزلقان أو عامل مزلقان على طريق رئيسي حيوي

( المذكرة الإيضاحية )

نتقدم لسيادتكم بهذا الاقتراح لإنشاء مزلقان رسمي ومؤمَّن على الطريق الخلفي الذي يربط بين قرى شبرا باص ومنشأة سلطان، ويمتد مرورًا بسنجرج وتتا وصولًا إلى مدينة منوف، بمحافظة المنوفية.

حيث يُعد هذا الطريق من الطرق الرئيسية والحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، حيث يستخدمه المواطنون كمسار أساسي للتنقل اليومي، فضلًا عن كونه طريقًا بديلًا للطريق الرئيسي، ويعتمد عليه طلاب المدارس والجامعات، والعمال، والمزارعون، ووسائل النقل المختلفة.

إلا أن هذا الطريق يتقاطع مباشرة مع خط السكك الحديدية دون وجود مزلقان رسمي أو وسائل تأمين، ودون تواجد عامل مزلقان أو أي إشارات تحذيرية فعّالة، الأمر الذي أدى إلى تكرار الحوادث المرورية بصورة شبه مستمرة، وسقوط ضحايا ومصابين، فضلًا عن الخسائر المادية الجسيمة، بما يمثل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين.

وتكمن خطورة الوضع القائم في عدة اعتبارات جوهرية، من بينها الطبيعة الرئيسية للطريق، إذ إن الطريق محل الاقتراح ليس طريقًا فرعيًا أو محدود الاستخدام، بل طريق رئيسي يخدم عددًا من القرى ذات كثافة سكانية مرتفعة، ويربطها بمدينة منوف، ما يجعل استمرار التقاطع غير المؤمن مع خط السكة الحديد تهديدًا يوميًا متكررًا.

فضلاً عن غياب أي منظومة تأمين أو رقابة، حيث لا يوجد مزلقان، ولا عامل مزلقان، ولا إشارات ضوئية أو صوتية كافية، ما يجعل عبور المركبات والمشاة قائمًا على التقدير الشخصي، وهو أمر بالغ الخطورة ولا يتسق مع أبسط معايير السلامة المرورية.

بجانب تكرار الحوادث بشكل ملحوظ، إذ شهد هذا التقاطع العديد من الحوادث الناتجة عن المفاجأة بمرور القطارات أو سوء الرؤية، وهو ما يؤكد أن الخطر لم يعد افتراضيًا، بل واقعًا قائمًا ومثبتًا بالوقائع.

وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، والحد من حوادث الطرق والمزلقانات غير الشرعية، فإن استمرار هذا الوضع دون معالجة يُعد إخلالًا بواجبات السلامة العامة، ويستلزم تدخلاً عاجلاً ومنظمًا.

وبناءًا على ما سبق فأننا نقترح على وزارة النقل الأتي:

أولاً) إنشاء مزلقان رسمي وقانوني على الطريق الخلفي المار من شبرا باص – منشأة سلطان – مركز منوف.

ثانياً) تزويد المزلقان بكافة وسائل الأمان من بوابات أوتوماتيكية، وإشارات ضوئية وصوتية تحذيرية.

ثالثاً) تعيين عامل مزلقان بشكل دائم لضمان المتابعة البشرية ومنع العبور العشوائي.

رابعاً) إعادة تخطيط وتنظيم الحركة المرورية في نطاق التقاطع بما يحقق أعلى درجات الأمان.