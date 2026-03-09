خبير تربوي: نظام أعمال السنة رفع نسبة حضور الطلاب في رمضان

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبير التربوي، أن تحديد موعد واضح للامتحانات الشهرية في المدارس يساعد الأسر والطلاب على الاستعداد الجيد وتنظيم عملية المذاكرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوزارة استجابت لمطالب أولياء الأمور بإعلان موعد الامتحانات مبكرًا، حيث تقرر أن تبدأ امتحانات شهر مارس يوم السبت 28 مارس 2026 في المديريات التعليمية التي تعمل مدارسها يوم السبت، بينما تبدأ يوم الأحد 29 مارس 2026 في باقي المديريات.

وأضافت أن معرفة موعد الامتحان مسبقًا تمثل عنصرًا مهمًا في مساعدة الطالب على وضع خطة واضحة للمذاكرة وتقسيم المنهج الدراسي بشكل مناسب، خاصة في ظل طبيعة شهر رمضان التي قد يشعر خلالها بعض الطلاب بالتعب أو قلة النوم.

وأوضحت أن قرار تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة عيد الفطر يُعد خطوة إيجابية، لأنه يمنح الطلاب وأولياء الأمور فرصة للاستمتاع بإجازة العيد، ثم العودة للدراسة بتركيز ونشاط أكبر دون ضغوط.

وأشارت إلى أن الامتحانات الشهرية تلعب دورًا مهمًا في متابعة مستوى الطلاب أولًا بأول، حيث تساعد على اكتشاف نقاط الضعف لديهم والعمل على علاجها قبل الوصول إلى امتحانات نهاية العام، ما يقلل من التوتر والرهبة المرتبطة بالاختبارات النهائية.